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    Справа Шеремета: сьогодні суд розгляне зміну запобіжного заходу Кузьменко

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    Адвокат Юлії Кузьменко Влад Добош нагадав про судове засідання у справі про вбивство Павла Шеремета&nbsp; - Справа Шеремета: сьогодні суд розгляне зміну запобіжного заходу Кузьменко
    Адвокат Юлії Кузьменко Влад Добош нагадав про судове засідання у справі про вбивство Павла Шеремета 

    Судове засідання має розпочатися о 13:45

    Печерський районний суд Києва сьогодні планує розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Кузьменко Влад Добош на своїй сторінці у Facebook.

    «У четвер, 23 січня, о 13:45, в Печерському районному суді Києва відбудеться судове засідання, на якому буде розглядатися зміна запобіжного заходу для Юлії Кузьменко», - написав Добош.

    Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Раніше суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

    Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

    Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

     Читайте також: «Справа Шеремета»: тиша після бурі 
    суд вбивство арешт адвокат Павло Шеремет Юлія Кузьменко
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