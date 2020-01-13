Генпрокуратура відкрила справу про можливе розголошення Трубою відомостей досудового розслідування



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Справу доручено вести Головному слідчому управлінню Національної поліції

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про можливе розголошення колишнім директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою відомостей досудового розслідування. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка (фракція «Європейська солідарність»), яке він опублікував на своєму Telegram-каналі.

У ньому йдеться, що 13 грудня ці відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) і ст. 387 (розголошення даних досудового слідства) Кримінального кодексу.

Зазначається, що справу доручено вести Головному слідчому управлінню Національної поліції.

Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розслідувати записи ймовірних розмов Труби з керівником Офісу президента Андрієм Богданом, його заступником Андрієм Смирновим та іншими особами.

Раніше повідомлялося, що слідчі ДБР не бажають з’являтися до суду і свідчити щодо витоку секретної інформації країні-агресору.