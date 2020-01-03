Слідчі ДБР не бажають з’являтися до суду і свідчити щодо витоку секретної інформації країні-агресору - адвокат



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Адвокат нагадав, що діяльність ДБР та його екс-директора Романа Труби має стати об’єктом розслідування правоохоронних органів

Слідчі ДБР, яких Печерський суд викликав для дачі свідчень у справі, яка була ініційована за позовом поплічника Януковича Андрія Портнова, але по суті стосується так званої «справи українських моряків», не бажають з’являтися до суду і давати свідчення. Суд має допитати їх, яким чином секретні матеріали з ДБР потрапляли до сторонніх осіб, зокрема, публікувалися у телеграм-каналі Портнова. Про це журналістам під стінами ДБР заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, який другий день поспіль намагається передати чотирьом слідчим ДБР виклик до суду.

«Радник директора, оскільки він там розпоряджався і всі його слухали, очевидно, він має якусь вагу, – відмовився назвати своє прізвище, тому я не ризикну згадати, з ким я говорив. Але мені було повідомлено, що, можливо, суд помилився і неправильно вирішив, щоб саме я вручав ці повістки. Я, звичайно, проінформую про це суд. І, фактично, було відмовлено у наданні допомоги стосовно вручення повісток слідчим, було запропоновано звернутися письмово, що я зробив вже до того, і тому єдиний висновок, який можна тут зробити – що не бажають слідчі Державного бюро розслідувань отримувати повістки і, певно, що не бажають з’являтися до Печерського суду для того, щоб дати відповідні свідчення», – зазначив адвокат.

«Мова йде про «справу моряків». Мова йде про те, що відповідно, за нашим переконанням, інформація, яка була, в тому числі і з обмеженим доступом – секретна інформація, яка потрапляє до Державного бюро розслідувань, вона, грубо кажучи, розшифровується і потрапляє, в тому числі, до держави-агресора. Ми знаємо, наприклад, що для проведення експертизи вилучалися секретні документи, навіть з Генерального штабу, плани Збройних сил України і так далі», – пояснює адвокат.

«Ми стверджуємо, що це провадження – це ніщо інше, як канал витоку інформації. Інформація, яка потрапляє до Державного бюро розслідувань, стає здобиччю різних телеграм-каналів, різних сайтів і таке інше», – нагадав Головань.

Він також пояснив, що слідчих ДБР мають допитати в суді саме про те, яким шляхом закрита інформація, яка потрапляє до Державного бюро розслідувань, витікає за межі Державного бюро розслідувань. Головань також нагадав, що діяльність ДБР та його екс-директора Романа Труби має стати об’єктом розслідування правоохоронних органів.

«Стосовно діяльності Державного бюро розслідувань за нашими заявами зареєстровано вже шість кримінальних проваджень. Ми знаємо, що були опубліковані розмови, які, імовірно, записувалися в кабінеті колишнього директора ДБР. І всі ці питання ми ставили перед відповідними правоохоронними органами. Змушені були звертатися до суду, маємо відповідні рішення. Маємо деякі кримінальні провадження вже зареєстровані, деякі ще є, по яким є судові рішення, але вони не виконані. І ми бачимо, що саме в цій справі щодо незаконних дій групи, яка керувала Державним бюро розслідувань до приходу нинішнього керівництва, якраз поки що ми не бачимо ентузіазму», – наголосив Головань.

«Ми зробимо все можливе, аби громадськість могла послухати відповіді слідчих на наші питання і не тільки. Кожен має робити свою справу. Ми будемо домагатися, щоб усе це угруповання, очолюване Романом Трубою, яке в свій час використовувало Державне бюро розслідувань для політичних переслідувань, і для сприяння підривній діяльності держави-агресора, щоб ці люди були притягнуті до відповідальності», – зазначив адвокат Петра Порошенка.