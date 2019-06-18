Колишні соратники Порошенка, Садового та Саакашвілі. Кого веде Вакарчук у парламент по мажоритарці?

Представники і прихильники партії «Голос» вперше заявили про намір учасі у парламентських виборах під час урочистого зібрання на Старокиївській горі 16 травня 2019 року

Вакарчук вже зрікся двох кандидатів, яких звинуватили у співпраці з Медведчуком. Але це ще не все…

9 червня на Старокиївській горі Святослав Вакарчук урочисто представив лише першу двадцятку виборчого списку партії «Голос». Натомість кандидатів, яких партія виставить на мажоритарних округах, тоді не назвали. Список мажоритарників оприлюднили того ж вечора, але трохи пізніше. З’ясувалося, що «Голос» зібрав кандидатів тільки на 72 із 199 мажоритарних округів. Та після перевірок незалежними експертами і ця кількість скоротилася: через кілька днів «Голос» відмовив у висуванні двом охочим. Активісти організації «Чесно» знайшли у політичній біографії Тараса Шкітера і Євгена Кугука темні плями, їх звинуватили у співпраці з «Українським вибором» Віктора Медведчука і Опоблоком.

«Главком» проаналізував список мажоритарників «Голосу» і з’ясував: значна частина кандидатів у депутати від партії Вакарчука представляють інші політичні сили, найбільше «Самопоміч» і Українську галицьку партію, широко відому лише на Заході України. Серед охочих поборотись за мандат є і соратники нинішніх парламентарів, помічників нардепів.

У мажоритарних округах висуватимуть свої кандидатури під брендом «Голосу» і чотири народних депутати VIII скликання. Мова іде про Леоніда Ємця (фракція «Народного фронту»), Вікторію Пташник (яка обралася до парламенту від «Самопомочі», але потім була виключена із фракції»), Вікторію Войціцьку («Самопоміч») і Павла Різаненка (БПП).

Чи всі з претендентів «доживуть» до реєстрації кандидатами у нардепи – питання. Це, вочевидь, залежатиме від домовленостей демократичних сил на місцях. Більшість з них декларують готовність узгоджувати дії, аби простояти реваншу проросійських сил. Правда, ще тиждень тому на Старокиївській горі Святослав Вакарчук заперечував факт переговорів щодо висунення єдиних кандидатів з демократичними силами, заявивши, що усіх мажоритарників, імена яких оприлюднили, «Голос» вестиме до перемоги. «На сьогодні жодних перемовин про заміни кандидатів або невисування, або об’єднання, дружбу проти когось, ми не робимо. Це стара політика, ми не хочемо такого – подвійних стандартів», - сказав тоді лідер «Голосу». Між тим він не відкинув, що партія може збавити свою категоричність. «У разі, якщо буде загроза, що ті кандидати, які сповідують протилежні до наших принципи матимуть великий шанс перемогти, ми, безумовно, орієнтуватимемося у ситуації і робитимемо ті чи інші висновки», - сказав Вакарчук.

Нагадаємо, 20 червня - крайня дати подання документів до ЦВК.

Вінницька область

13. Ірина Колесник - депутат Вінницької обласної ради 7 скликання, Калинівський район. Входить до складу фракції політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». Балотується в окрузі з центром у Калинівці.

Волинська область

22. Тарас Шкітер - стоматолог, пластичний хірург. Учасник проекту «Нові лідери». З 2015 року працює у ТОВ «Контент менеджмент груп», директор ТОВ «Інформаційне агентство «Конкурент» і ділового інтернет-видання Волині «Конкурент». Помічник-консультант депутата Луцької міськради Андрія Покровського (партія «Солідарність»), разом із яким заснував громадський рух «Свідомі». За даними видання «Вголос», у 2013-му Тарас Шкітер представляв на Волині політсилу Віктора Медведчука «Український вибір» і активно просував тісну інтеграцію з Росією і входження України до Митного союзу. Проте сам політик зв’язок із проросійською організацією спростовує. «Щодо «Українського вибору», то у 2013 році я брав участь у круглому столі, який організувала ця організація. Там я казав, що у випадку з підписанням угоди про Асоціацію України з ЄС, Росія почне застосовувати різноманітні важелі впливу, в тому числі економічні, щоб нашкодити Україні. Ще перед початком військової агресії я попереджав, що потрібно диверсифікувати шляхи постачання в Україну енергоносіїв та зменшити експорто-імпортну залежність від Росії як основного на той час економічного партнера. Я був і залишаюся прихильником європейської інтеграції України. У 2013-2014 роках підтримував луцький Євромайдан», - написав він на своїй сторінці Facebook. Такі пояснення не справили враження на керівництво партії. У середу, 12 червня політична сила зробила заяву про те, що відмовляється висувати Шкітера у депутати. Мовляв, представники руху «Чесно» надали докази того, що цей політик був пов'язаний із діяльністю «Українського вибору», лідером якого є Віктор Медведчук.

Дніпропетровська область

26. Юрій Панащенко - приватний підприємець, комерційний директор заснованої в Луганську компанії Belosvet (компанія з виготовлення сушених морепродуктів, а також продажу пива). Колишній регіональний директор мережі пивних магазинів «Море пива». Балотується в окрузі з центром у місті Дніпро.

27. Яніна Різник - заступник керуючого справами - начальник управління забезпечення діяльності Дніпропетровської облради, колишня помічниця депутата Дніпропетровської облради Юрія Козака (партія «Солідарність»). Балотується в окрузі з центром у місті Дніпро.

Житомирська область

66. Антон Соболівський - адвокат адвокатського об’єднання «Бонюк і партнери», депутат Коростишівської міської ради, голова фракції партії «Воля», яку очолює народний депутат Юрій Дерев’янко. Як зазначено на сторінці партії «Воля», з 2018 року бореться за «Право українців на збройний захист». Балотується в окрузі з центром у місті Малин.

Закарпатська область

68. Михайло Савчин - директор Центру правотворчості Ужгородського національного університету. Балотується в окрузі з центром у місті Ужгород.

69. Олександр Шершун - керівник громадської організації «Народна рада Мукачівщини», а також «Асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття». Минулого року у селищі Чинадієво організував міжнародний фестиваль «Срібний татош». Балотується в окрузі з центром у місті Мукачево.

71. Іванна Розман - керівниця освітнього проекту «Хустські оленята». Балотується в окрузі з центром у місті Хуст.

72. Олександр Данилюк - хірург, який рятував українських воїнів у зоні АТО. З 2016 року працює в Управлінні екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України. Балотується в окрузі з центром у місті Тячів.

73. Тарас Керечан - приватний підприємець, уродженець Виноградова, працює в IT сфері. Є чоловіком судді Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вікторії Коваль. Балотується в окрузі з центром у місті Виноградів.

Запорізька область

75. Олександра Савченко. Балотується в окрузі з центром у місті Запоріжжя.

Івано-Франківська область

83. Галина Баранкевич - актриса Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру, заслужена артистка України. Балотується в окрузі з центром у місті Івано-Франківськ.

84. Володимир Гергелюк - керівник Івано-Франківського обласного осередку організації «Громадський рух «Народний контроль». Також він є діючим помічником на громадських засадах народного депутата Дмитра Добродомова, про що свідчить інформація на сайті Верховної Ради. Балотується в окрузі з центром у місті Тисмениця.

85. Роман Кобильник - представник «Громадського руху «Народний контроль». Працював старшим викладачем кафедри історії слов’ян Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, співзасновник ГО «Галицький історико-політологічний центр», член ГО «Поступовий гурт франківців». Активно підтримував ухвалення закону про українську мову, близький до нардепа Дмитра Добродомова. Балотується в окрузі з центром у місті Калуш.

86. Андрій Кузь - юрист з Івано-Франківська. Людина з таким ім’ям зазначена як помічник народного депутата 7 скликання від ВО «Свобода» Олександра Сича. Балотується в окрузі з центром у місті Долина.

87. Володимир Тищенко, підприємець. У 2002 році людина з таким ім’ям очолювала Івано-Франківський обласний осередок партії «Християнсько-Ліберальної партії України» (партія «Християнсько-ліберальний Союз»). Балотується в окрузі з центром у місті Надвірна.

88. Іван Вережак – заступник голови Івано-Франківської обласної організації Української галицької партії, сільський голова с. Котиківка (Коломия), балотується в окрузі з центром у Коломиї.

89. Віталій Качкан - ресторатор зі Снятина. Відповідно до інформації на Опендатабот, перед висуванням у депутати переписав своє ТОВ «Компанія дзиґа» (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) на дружина Ірину Фіщук, яка стала власницею фірми з 3 червня. Балотується в окрузі з центром у місті Снятин.

Святослав Вакарчук презентував «Голос» 16 травня у Києві

Київська область

90. Наталія Бігарі - депутат Київської обласної ради від «Самопомочі», завідувачка четвертим терапевтичним відділенням Білоцерківської міської лікарні №2. У листопаді 2018 року на Наталію Бігарі було скоєно напад. Один із пацієнтів через кілька днів після відвідання лікарні облив жінку невідомою речовиною. Бігарі розповідає, що у політику її привів міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий. Як лікар, висловлювала свою думку щодо медичної реформи, яку називає правильною, необхідною. Причиною виходу із «Самопомочі» називає дії верхівки партії, яка «за короткий час зробила багато незрозумілих кроків». «Перший - коли Андрій Садовий зняв свою кандидатуру із президентських виборів на користь Анатолія Гриценка…», - розповіла вона в інтерв’ю «Газеті по-українськи». Балотується в окрузі з центром у місті Біла Церква.

91. Микита Лисенко - за трудовим договором помічник народного депутата 8 скликання Мустафи Найєма. Балотується в окрузі з центром у селищі міського типу Макарів.

94. Анна Оксаніченко - генеральний директор Директорату державної мовної політики Міністерства культури, очолює благодійну організацію «Благодійний фонд «Добросправ». У 2015 році на виборах до Київської обласної ради вона висувалася від «партії забудовників» «Нові обличчя», яку очолює колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк. Балотується в окрузі з центром у місті Обухів.

95. Михайлина Скорик-Шкарівська – медіатренерка, очільниця власної комунікаційної агенції Media Masters, громадська активістка, яка бореться із незаконними забудовами. Виступає проти вищезгаданого мера Ірпеня Володимира Карплюка. Раніше займалася журналістською діяльністю, очолювала Київську незалежну медіапрофспілку, працювала на телеканалах Business та «Україна», очолювала портал Tochka.net і Podrobnosti.ua.

96. Сергій Замідра - економіст, юрист із західною освітою. Селищний голова Немішаєва. Дійшов до фіналу телепроекту «Нові лідери», який виходив у форматі талант-шоу на телеканалі ICTV Віктора Пінчука, про зв’язок якого із Святославом Вакарчуком «Главком» уже писав. Його учасники мали переконувати і глядачів, і запрошених експертів у тому, що «здатні змінити країну». Фактично рефері проекту була Наглядова рада, до якої входили незалежні неурядові організації. Але окрім них членом Ради був інститут «Нова країна», серед засновників якого Сергій Льовочкін, глава Адміністрації президента Віктора Януковича.

Сергій Замідра є противником мажоритарної виборчої системи. Каже, що йде до парламенту, аби Україна позбулася цієї виборчої моделі. Балотується в окрузі з центром у місті Вишгород.

97. Павло Різаненко - народний депутат VIII скликання, член фракції БПП. Балотується в окрузі з центром у місті Бровари.

Львівська область

115. Наталія Піпа - співзасновник громадської організації «Кращий Сихів», яка бореться із незаконними забудовами, член Української галицької партії. Балотується в окрузі з центром у місті Львів.

116. Марта Романяк - начальник управління інформаційних технологій департаменту розвитку Львівської міської ради. У 2015 році балотувалася до Львівської міськради за списком «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка. Йде по округу з центром у місті Львів.

117. Ярослав Рущишин - директор ВАТ «Троттола» — мережі швейних фабрик у Західній Україні, колишній депутат Львівської облради, співзасновник Студентського братства Львівщини. Був одним із засновників «Львівської газети». З 2004 року відбувалося жорстке протистояння із на той час головою Львівської податкової адміністрації Сергієм Медведчуком. Його називають одним із лідерів «Революції на граніті» 1990 року. Балотується в окрузі з центром у місті Львів.

118. Галина Васильченко - голова Львівського осередку Української галицької партії. Начальник відділу інвестицій і проектів управління інвестицій та проектів Львівської міської ради. Має дві вищі освіти, закінчила навчання у Premier London College, Львівській бізнес-школі, Інституті лідерства та управління Українського католицького університету. Є членом двох громадських організацій «Кращий Сихів» та «Імед». Балотується в окрузі у місті Львів.

119. Олег Шиба - президент Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, волонтер, представник Української галицької партії, директор ТОВ «Техніка-Радехів». Брав участь у місцевих виборах на Радехівщині у 2015 році як член Української галицької партії. Балотується в окрузі з центром у місті Броди.

120. Тарас Елейко - член партії «Воля». У 2015 році брав участь від своєї партії у виборах до Львівської обласної ради, а потім і до міської ради Львова, але депутатом не став. Балотується в окрузі з центром у місті Городок.

121. Дмитро Огньов - директор фермерського господарства «Меринос-Захід». Його називають власником найбільшої в Україні овечої екоферми, учасник телепроекту «Громада на мільйон». «…Ми готові допомогти державі розвивати вівчарство та козівництво і, на щастя, бачимо, що нове покоління політиків нас розуміє, підтримує і готове йти назустріч», - казав пан Огньов в інтерв’ю сайту kurkul.com у 2018 році. Балотується в окрузі з центром у місті Дрогобич.

122. Віталій Андрейко - член Української галицької партії, депутат Яворівської райради. Балотується в окрузі з центром у місті Яворів.

123. Тарас Чолій - продюсер документальних фільмів, зокрема, «Золотий Вересень. Хроніка Галичини 1939—1941», «Срібна Земля. Хроніка Карпатської України 1919—1939», голова фракції Української галицької партії у Львівській міській раді. Був директором музею «Територія Терору». Засновник та голова «Західноукраїнського центру історичних досліджень». Балотується в окрузі з центром у місті Перемишляни.

124. Валентина Ведровська – учасниця вищезгаданого проекту «Нові лідери». Член Міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на Львівщині. Працювала на посаді директора з розвитку ГО «Форум видавців». Голова правління благодійного фонду «Українська Галицька Фундація». Балотується в окрузі з центром у місті Сокаль.

126. Володимир Гаврон, депутат Жидачівської районної ради від «Української галицької партії». У 2015 році балотувався по мажоритарці до Львівської обласної ради. Перед президентськими виборами називав Володимира Зеленського віртуальною фігурою, а його програму неоднозначною. «Перед нами, українцями, сьогодні знову дуже важливе рішення: на Захід, до свого європейського дому, або реванш проросійських сил, старої системи і поворот на схід. Не час ховати голову в пісок. Нам треба зібратися і чесно заявити свою позицію!» – наголошував Володимир Гаврон під час зустрічі із громадськими активістами і політиками Жидачева, яка відбулася ще перед президентськими виборами. Усі присутні зійшлися на підтримці у президенти Петра Порошенка, пише «Львівська мануфактура новин». Балотується в окрузі з центром у місті Стрий.

Миколаївська область

127. Ольга Покровська. Балотується в окрузі з центром у місті Миколаїв.

131. Роман Покровський - бізнесмен, власник готелю White House у Коблево. Судячи зі спільних фото у соцмережах, Ольга Покровська, згадана вище, є дружиною Романа Покровського. Балотується в окрузі з центром у місті Вознесенськ.

Одеська область

133. Дмитро Атерлей - бізнесмен, директор фірми «Агрофінанс». Балотується в окрузі з центром у місті Одеса.

134. Наталія Богаченко - волонтер. Під час президентських виборів називала Володимира Зеленського «прямою загрозою країні», не приховувала своєї підтримки на той час президента Петра Порошенка. Балотується в окрузі з центром у місті Одеса.

135. Микола Вікнянський - бізнесмен, власник ТОВ «Термопал», яка займається торгівлею меблями. Балотується в окрузі з центром у місті Одеса.

136. Олександр Гладких - засновник ТОВ «Енерготрейдінженірінг». Балотується в окрузі з центром у місті Одеса.

137. Павло Муль. Балотується в окрузі з центром у місті Подільськ.

138. Євген Шуба. Відсутня інформація у відкритих джерелах. Балотується в окрузі з центром у селищі міського типу Ширяєве.

139. Володимир Слідзюк - голова Великомихайлівської районної державної адміністрації Одеської області з 2015 до 2018 року. У минулому адвокат Адвокатського об’єднання «Глазов та партнери», юрист (Концерн «Веста», Адвокатське об’єднання «Альянс», ТОВ «Атлант»). Виступає на підтримку засудженого на три роки соратника Михайла Саакашвілі, колишнього голову Захарівської районної державної адміністрації Дмитра Франчука. Балотується в окрузі з центром у місті Роздільна.

140. Дмитро Ткач. Балотується в окрузі з центром у місті Біляївка.

Полтавська область

144. Анна Політуча - балотувалась до Полтавської міської ради від «Сили людей», є керівником ТОВ «Поляр Інвест». Балотується в окрузі з центром у місті Полтава.

146. Ростислав Зауральський – лікар, учасник проекту «Нові лідери», увійшов до десятки фіналістів. 17 років тому у міському пологовому будинку Кременчука запровадив програму заготівлі аутоплазми. З тих пір тут провели вже понад 13 тис. операцій, переливши вагітним після пологів їх же плазму. Балотується в окрузі з центром у місті Кременчук.

148. Артур Кобзар - полтавський підприємець, керівник ТОВ «БК Будгруп» та фермерського господарства «Софія агро», співзасновник громадської організації «Полтавська платформа». Балотується в окрузі з центром у місті Лубни.

150. Оксана Гуйда - керівниця громадської організації «Кременчуцький антикорупційний центр», яка займається розслідуваннями використання бюджетних коштів у Кременчуці. У червні минулого року зареєструвала на сайті президента петицію про житлову чергу, вимагаючи «забезпечити функціонування Єдиного державного реєстру громадян, що потребують поліпшення житлових умов». Як повідомляють місцеві ЗМІ, з 2005 року є членом партії «Батьківщина». З 2010 року одну каденцію була депутатом Кременчуцької міської ради. З 2013 до 2015 років була членом ініціативної групи зі створення політичної партії «Сила людей»; балотувалася від партії до Верховної ради, міської та обласної рад. Брала участь у виборах на посаду міського голови Кременчука. Балотується в окрузі з центром у місті Горішні Плавні.

Рівненська область

155. Вікторія Войціцька - народний депутат України VIII скликання, фракція «Самопоміч». Як повідомила політик у коментарі «Главкому», немає проблеми у тому, що вона одночасно членом фракції «Самопоміч» і членом команди партії «Голос». «Я маю честь бути частиною команди партії «Голос»… що це люди, які якісно відрізняються від старих політиків», - розповіла депутат. Щодо «Самопомочі», то за обопільною згодою з партією Садового вона вирішила пов’язати своє майбутнє з новою для себе політичною силою, хоча «Самопоміч» хотіла, аби вона продовжила залишатися у фракції. Балотується в окрузі з центром у місті Дубровиця.

156. Андрій Пехотін - підприємець з Клесова, Сарненського району, що на Рівненщині. На останніх виборах президента був довіреною особою кандидата Андрія Садового. Балотується в окрузі з центром у місті Сарни.

Під час презентації «Голосу» Святослав Вакарчук пообіцяв, що старих політиків у його політсилі не буде

Сумська область

158. Олександр Чернадчук - адвокат, фахівець з адміністративного, цивільного, фінансового і господарського права, член Ради адвокатів Сумської області. Засновник Адвокатського об’єднання «Корпус Юріс». На сайті сумського осередку партії «Самопоміч» він зазначений як член команди цієї політичної сили, був довіреною особою Андрія Садового на президентських виборах. Дружина політика Світлана Чернадчук є головним спеціалістом Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міськради. Балотується в окрузі з центром у місті Білопілля.

161. Валентин Бондаренко - депутат міськради міста Ромни. Лідер місцевого осередку фракції партії «За Україну», яку очолює В’ячеслав Кириленко, про що ідеться у повідомленні у Facebook цієї політичної сили. У 2017 році став учасником скандалу. Місцевий осередок партії «Демократичний альянс» погрожував кримінальною відповідальністю депутатам, в тому числі Бондаренку через те, що вони відмінили пільговий проїзд у громадському транспорті для осіб з інвалідністю I-III груп і пенсіонерів. Балотується в окрузі з центром у місті Ромни.

Тернопільська область

163. Максим Черкашин - громадський діяч. У 2011-2016 рр. працював у Тернопільській міській раді на різних посадах (помічник міського голови, заступник начальника відділу зв’язків з громадськістю, начальник патронатного відділу). Нині очолює громадську організацію «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад», а також тернопільську організацію «Німецька молодь», є консультантом з юридичних питань місцевого осередку ГО «Асоціація міст України». Один із організаторів рок-фестивалю «Файне місто». Балотується в окрузі з центром у місті Тернопіль.

164. Віолета Салко - голова вуличного комітету «Незалежність» у Підволочиську, голова органу самоорганізації населення Комітету вулиці «Незалежність», представник Української галицької партії, громадська активістка, педагог. Балотується в окрузі з центром у місті Збараж.

165. Василь Мартюк - у 2009 році у віці 23 років став наймолодшим міським головою України – очолив райцентр Зборів на Тернопільщині. Нині керівник соціально-інвестиційного відділу у «Мрія Агрохолдинг – Mriya Agro Holding». Балотується в окрузі з центром у місті Зборів.

166. Олег Вітвіцький - керівник Тернопільської обласної організації Української галицької партії. Претендент на депутатство, брав участь в багатьох політичних проектах, працював у штабах Конгресу українських націоналістів, «Нашої України», із Валентином Наливайченком, який нині є соратником Юлії Тимошенко. Раніше висувався у мери Тернополя. Під час останніх президентських виборів підтримував Петра Порошенка. Балотується в окрузі з центром у місті Теребовля.

167. Алла Квач - міський голова Заліщиків, член Української галицької партії. Її син був добровольцем в «Айдарі», загинув під час мінометного обстрілу в боях за місто Лутугине у 2014 році. У 2017 році після того як Михайло Саакашвілі відвідав Заліщики, Давид Сакварелідзе заявив, що міський голова приєдналася до «Руху нових сил». Пізніше її помітили разом з народним депутатом Тарасом Пастухом на відкритті офісу Заліщицького осередку «Самопомочі», пише місцеве видання «Репортер». Балотується в окрузі з центром у місті Чортків.

Харківська область

175. Віктор Кисіль - член партії «Самопоміч», Голова Харківської районної організації цієї партії. Депутат обласної ради, Голова Постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Балотується в окрузі з центром у місті Дергачі.

Херсонська область

182. Павло Білецький - підприємець, керівник екскурсійного бюро ХерсON, яке вони заснували разом з братом Олексієм, громадський активіст. Глава громадської організації «Центр живої історії «Олешшя». Балотується в окрузі з центром у місті Херсон.

Хмельницька область

187. Аліна Коваль - секретар Волочиської міськради, представниця «Самопомочі». Її чоловік Олексій Коваль є власником ТОВ «Агробізнес», яке управляє відомим однойменним футбольним клубом, що виступає у Першій лізі чемпіонату України. Балотується в окрузі з центром у місті Хмельницький.

188. Артур Кокаревич - громадський активіст, виконавчий директор екологічної організації «Хмельницький енергетичний кластер», представник громадської організації «Агенція сталого розвитку», учасник останнього Кліматичного маршу в Катовіце. У 2015 році він разом з колегами започаткував кампанію «Стеж за грошима», мета якою дізнатися звідки у кандидатів у депутати і на посаду міського голови гроші на виборчу кампанію. Балотується в окрузі з центром у місті Хмельницький.

191. Віктор Артеменко - громадський активіст. Балотується в окрузі з центром у місті Старокостянтинів.

Черкаська область

194. Віктор Євпак - громадський діяч, лідер руху «Нові Люди» та проекту Mapamagic, голова IT-компанії Ekreative. На сайті партії «Демократичний Альянс» зазначається, що Віктор Євпак є лідером осередку цієї політичної сили у Черкасах. Активіст є також головним виконавчим директором Kidbox, компанії, яка розробила додаток батьківського контролю для смартфону, що обмежує час, який діти проводять за смартфонами. Минулого року українські розробники сперечалися з Apple, яка погрожувала викинути український додаток із свого магазину додатків. Але українці відстояли своє право на існування і продажі за допомогу цього додатку. Балотується в окрузі з центром у місті Черкаси.

195. Володимир Друмашко - приватний підприємець, голова ГО «Спілка пасічників Черкащини», член партії «Демократичний альянс», голова громадської спілки «Черкаська асоціація ОСББ та ЖБК «На варті». Балотується в окрузі з центром у місті Черкаси.

Чернівецька область

201. Максим Кияк - політичний аналітик, фахівець із міжнародних відносин, співзасновник мережі публічних дипломатів Global Ukrainians, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Балотується в окрузі з центром у місті Чернівці.

208. Анатолій Усенко - громадський активіст. «Я займаюсь розвитком сімейного бізнесу, вирощуємо сільськогосподарські культури, переробляємо і продаємо м`ясну продукцію кінцевому споживачу, в тому числі у власній мережі магазинів-ресторанів «М‘ясторія», а також очолюю проект The Game, де організовую інтелектуальні ігри для різних вікових категорій населення з метою їх популяризації. Це мій перший крок у політиці, до цього ні депутатом, ні кандидатом не був…», - сказав Усенко у коментарі UA:Чернігів. Балотується в окрузі з центром у місті Бахмач.

Місто Київ

211. Тарас Козак - засновник та президент інвестгрупи «Унiвер». Член Української республіканської партії (УРП), яку заснував Левко Лук’яненко. У 2012 і 2014 роках балотувався до Верховної Ради як мажоритарник, спочатку як самовисуванець, а потім від УРП.

214. Андрій Кузьменко - заступник генерального директора з фінансових питань у державному підприємстві «Прозорро».

217. Євген Кугук – виключений партією «Голос» з претендентів на депутатство. Рух «Чесно» надав докази, що цей політик був у списках партії «Опозиційний блок» на парламентських виборах 2014 року. Нині Кугук є директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Директор зі стратегічного розвитку, ТОВ «СЕО клаб», безпартійний.

221. Леонід Ємець, народний депутат VIII скликання, член фракції «Нородного фронту». Син нині покійного, відомого у 90-ті політика Олександра Ємця.

223. Вікторія Пташник, народний депутат VIII скликання, позафракційна. Як писав «Главком», вона потрапила до парламенту за списками «Самопомочі», але була виключена з фракції і партії ще у 2015 році за те, що підтримала зміни в Конституцію в частині децентралізації. ЗМІ називають її близькою до Бориса Ложкіна, колишнього глави Адміністрації президента Петра Порошенка, і екс-заступника глави АП Олексія Філатова. Чоловік Вікторії Пташник, Олександр Мамуня, разом з дружиною пана Філатова є співвласником юридичної фірми Aequo, яка була створена на другий день після призначення Філатова заступником голови Адміністрації президента. У програмі-розслідуванні «Наші гроші» ідеться про те, що вищезгадана юридична фірма отримала субпідряд на консультування у справі НАК «Нафтогаз» проти «Газпрому». Що цікаво, залучила Aequo для консультацій норвезька юридична компанія Wikborg Rein, яка, як стверджують журналісти, уклала контракт з «Нафтогазом» угоду про захист за безконкурсною процедурою. Сума контракту становить 14 млн євро.

Головним конкурентом Вікторії Пташник на окрузі називають нардепа зі «Свободи» Юрія Левченка, який вже назвав представницю «Голосу» «тушкою» з оточення Петра Порошенка, Філатова і Ложкіна, «тушкою» «Самопомочі». Сама Пташник із відповіддю не забарилася. Каже, що Левченко кілька разів намагався змусити її зняти свою кандидатуру з виборів. Про це політик написала на своєму Facebook. «Юрій Левченко відкрито бреше і поливає мене брудом після своєї невдалої спроби вплинути на мене і змусити зняти свою кандидатуру з виборів. А це означає тільки одне - я йду по правильному шляху», - заявила нардеп.

Михайло Глуховський, «Главком»