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    Росія заявила про захоплення в полон українського військового

    Керівник ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив про захоплення в полон українського військового - Росія заявила про захоплення в полон українського військового
    Керівник ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив про захоплення в полон українського військового
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Керівник ФСБ РФ заявив, що українського військового, начебто, захопили під час прориву української диверсійно-розвідувальної групи в РФ

    Під час засідання ради національної безпеки та оборони РФ керівник ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив про захоплення в полон українського військового, який начебто у складі диверсійно-розвідувальної групи з п’яти людей перетнув російсько-український кордон для здійснення розвідувальних дій.

    Бортніков заявив, що «решта «диверсантів» була начебто знищена росіянами. Щодо захопленого у полон військовослужбовця, із ним нібито «проводиться робота».

    Раніше російське федеральне видання «Риа Новости» повідомило про начебто ліквідацію п'ятьох учасників диверсійно-розвідувальної групи України внаслідок «бойового зіткнення після порушення кордону з Росією».

    Раніше ФСБ заявила про підрив прикордонного пункту у Ростовській області. При цьому російські ЗМІ оприлюднили відео цього «прикордонного пункту» ФСБ, який більше схожий на сарай серед лісу. Натомість Україна спростувала цей фейк.

    Нагадаємо, президент РФ Путін проводить засідання Радбезу РФ. На розгляд винесене питання щодо визнання Росією «ЛНР» та «ДНР».

    Раніше ватажки бойовиків «ЛНР» та «ДНР» звернулися до Путіна із проханням визнати їхні «республіки». Нагадаємо, Кремль нещодавно робив заяву щодо визнання Росією «Л/ДНР».

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    Теги: НАТО ФСБ Путін президент кордон
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    Росія заявила про захоплення в полон українського військового