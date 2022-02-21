Путін змусив зміцнитися НАТО – Блінкен

Глава Кремля хоче відтворити якщо не радянську імперію, то хоча б сферу впливу

Дії президента РФ Володимира Путіна проти України змусили зміцнитися НАТО і згуртували український народ проти Росії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC, опубліковане на сайті Держдепартаменту США.

За словами Блінкена, президент РФ робить все можливе, щоб Україна не була орієнтована на Захід. «Я думаю, у нього є переконання, що Україна жодним чином не може бути орієнтована на Захід, що вона не може бути успішною демократією на його кордонах, і в цьому, власне, і полягає суть. Він хоче відтворити якщо не радянську імперію, то хоча б сферу впливу, а якщо не те, то хоча б фінляндизувати своїх сусідів», – сказав Блінкен.

Однак, за його словами, своїми діями Путін прискорює все, чого хоче запобігти. «Він віддалив український народ від Росії. Він фактично змусив НАТО зміцнитися, і ми продовжимо це робити, особливо якщо агресія дійсно продовжиться. А НАТО зараз ближче до Росії, ніж було», – сказав Блінкен.

Він також зазначив, що на погляд США і партнерів, НАТО ніколи не була настільки згуртована, як зараз.

«Зараз НАТО володіє більшою згуртованістю, більшою солідарністю, ніж будь-коли за останній час. Про це публічно заявили провідні офіційні особи Європи... Думаю, що ми бачимо зміцнення НАТО, об'єднане діями, зробленими президентом Путіним», – зазначив Блінкен.

Блінкен додав, що агресія з боку Росії проти України є прямим викликом основним принципам, які десятиліттями підтримували безпеку і мир. Вони полягають в тому, що «одна країна не може просто увійти і змінити кордони іншою силою, підпорядкувати своїй волі іншу країну, нав'язати свої рішення іншій країні, в тому числі й те, з ким ця країна може асоціюватися».

Нагадаємо, напередодні Блінкен заявив, що Путін вже прийняв рішення щодо України.

До слова, стало відомо, коли зустрінуться Блінкен і Лавров. Вони мають узгодити питання щодо саміту Путіна та Байдена, який планують організувати в Парижі.

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