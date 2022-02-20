Визнання «ЛДНР». Іноземні дипломати і експерти пояснили, що стримує Путіна

«Гра щодо Мінських домовленостей ще не закінчена»

Державна Дума Росії звернулася до Володимира Путіна із проханням розглянути питання про визнання підконтрольних їй так званих республік «ДНР» та «ЛНР» суверенними і незалежними державами.

Що означатиме таке визнання псевдореспублік для України і які наслідки може мати для самої Росії, «Главком» поцікавився у міжнародних експертів.

«Якщо Путін піде на легітимізацію «Л/ДНР», це означатиме вихід із Мінських домовленостей. А гра щодо Мінських домовленостей ще не закінчена, – вважає експосол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковський. – Росіянам треба мати якийсь інструмент тиску на Україну і вони будуть його шукати».

Яцек Ключковський. Фото: radiosvoboda.org

Навряд, чи будуть нові санкції, якщо Росія не анексує нових територій. А визнання «Л/ДНР», якщо таке станеться, це ще не анексія, запевняє Ключковський.

Путін не нападатиме на Україну, каже керівник програми міжнародного порядку та демократії у Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP) Штефан Майстер.

Штефан Майстер. Фото: newsua.one

«Я не думаю, що Путін піде на такий крок. Зараз йдеться про тиск на Німеччину і Францію (через ухвалення постанови Держдуми РФ – «Главком»), які в свою чергу будуть чинити тиск на Україну, щоб вона пішла на більші поступки Росії, – пояснює свою думку Штефан Майстер. – Шольц і Макрон вже робили це щодо Зеленського».

На думку Майстера, «Росія і далі буде чинити тиск для виконання Мінських домовленостей (в її інтерпретації – «Главком»). Німеччина і Франція будуть діяти за рахунок України. А Путін, не напавши на Україну, наближатися до своєї мети».

Молдовський політичний аналітик, експерт Центру східноєвропейських досліджень Діоніс Ченуша зауважує – незрозуміло, з якою метою Росія порушує питання визнання окупованих територій на Сході України. Одне з пояснень може полягати в тому, що Росія використовує історію з «визнанням», щоб тиснути на Київ щодо виконання Мінських домовленостей. Це має ще більше сенсу після того, як Макрон і Шольц обговорили це питання з Зеленським.

Діоніс Ченуша. Фото: cenzura.md

На його думку, той факт, що Путін так швидко відкинув ідею визнання, може бути результатом спланованого кроку з боку Думи для покращення іміджу Путіна, як більш прагматичного політичного актора в очах Заходу.

«Інший намір, імовірно, полягає в тому, щоб відвернути увагу або створити ще більше плутанини навколо нарощування військ біля кордонів України, – вважає Діоніс Ченуша. – Щодо останнього виникло багато запитань ще до нещодавніх повідомлень про відведення. У будь-якому випадку не виключається ні агресія, ні визнання сепаратистських територій».

За словами аналітика, ці сценарії можна легко переплітати: «Однак, на відміну від агресії, визнання сепаратистських територій поки не підпадає під жодні санкції. Це означає, що Захід має розширити діапазон санкцій щодо можливого визнання Росією незалежності відокремлених територій».

Литовський аналітик Маріус Лаурінавічюс переконаний, поки що все це має вигляд частини стратегії нагнітання ситуації, яку Росія проводить з весни минулого року. «Навіть технічно за законами РФ Державна Дума тут не грає жодної ролі, – нагадує він. – Те, що Дума вибрана для цього, показує, що це зброя для нагнітання обстановки. І саме для цього було ухвалено рішення, яке ніяк не зобов’язує Путіна це робити».

Маріус Лаурінавічюс. Фото: apostrophe.ua

За словами Лаурінавічюса, сам по собі Донбас для Росії не потрібен, а використовується як засіб для утримання України від євроатлантичної інтеграції: «І, звісно, це дуже добра зброя для проведення всіляких операцій всередині України. Їм дуже зручно тримати Україну, маючи Донбас».

«Зараз я не бачу сенсу в тому, щоб визнавати незалежність Донбасу і водночас втратити цю зброю і разом з тим для себе отримати зайвий тягар», – каже аналітик.

На його думку, «Росія зараз загнала себе у глухий кут і їй потрібно знайти якесь рішення збереження обличчя для внутрішньої аудиторії».

«Я дещо сумніваюсь, що зараз саме таке рішення з визнання Донбасу вони приймуть, бо воно не відповідає їхнім інтересам, – підсумовує Лаурінавічюс. – Думаю, що найближчим часом ми точно не побачимо ніякого визнання і великої реакції на це рішення Думи не буде».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія наполягає на прямому діалозі України і окупаційної влади так званих «ЛНР» та «ДНР». Урядовець наголосив, що діалог з ними не можливий, оскільки статус РФ зміниться з боку конфлікту на посередника. Також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання Мінських угод щодо Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України. Домовленості необхідно переглянути.