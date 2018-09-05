Голова МЗС Норвегії відвідала Донбас



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Міністр Іне Сьорейде на Донбасі

Міністр закордонних справ Норвегії відвідала, зокрема, КПВВ «Гнутово» на лінії зіткнення

Міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде в середу, 5 вересня, відвідала Донбас.

Про це МЗС України повідомило у своєму Twitter.

«Заступник міністра Василь Боднар спільно з міністром закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде прибули на Донбас. Передбачається багато зустрічей», - йдеться в повідомленні міністерства.

«Важливо, щоб наші норвезькі друзі на власні очі побачили наслідки агресії РФ проти України», - додали у відомстві.

За словами Боднара, міністр закордонних справ Норвегії Сьорейде відвідала, зокрема, КПВВ «Гнутово» на лінії зіткнення.

Раніше повідомлялося, що Іне Сьорейде у середу, 5 вересня, відвідає Донбас.

Як відомо, 4-6 вересня в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Норвегія Іне Сьорейде.

У рамках візиту заплановано проведення переговорів керівників зовнішньополітичних відомств України та Норвегії. Зокрема, міністри обговорюватимуть шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією.