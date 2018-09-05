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    Голова МЗС Норвегії відвідала Донбас

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    Міністр&nbsp;Іне Сьорейде на Донбасі - Голова МЗС Норвегії відвідала Донбас
    Міністр Іне Сьорейде на Донбасі

    Міністр закордонних справ Норвегії відвідала, зокрема, КПВВ «Гнутово» на лінії зіткнення

    Міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде в середу, 5 вересня, відвідала Донбас.

    Про це МЗС України повідомило у своєму Twitter.

    «Заступник міністра Василь Боднар спільно з міністром закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде прибули на Донбас. Передбачається багато зустрічей», - йдеться в повідомленні міністерства.

    «Важливо, щоб наші норвезькі друзі на власні очі побачили наслідки агресії РФ проти України», - додали у відомстві.

    За словами Боднара, міністр закордонних справ Норвегії Сьорейде відвідала, зокрема, КПВВ «Гнутово» на лінії зіткнення.

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    Голова МЗС Норвегії відвідала Донбас
    Голова МЗС Норвегії відвідала Донбас
    Голова МЗС Норвегії відвідала Донбас
    Голова МЗС Норвегії відвідала Донбас
    Голова МЗС Норвегії відвідала Донбас
    Голова МЗС Норвегії відвідала Донбас

    Раніше повідомлялося, що Іне Сьорейде у середу, 5 вересня, відвідає Донбас.

    Як відомо, 4-6 вересня в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Королівства Норвегія Іне Сьорейде. 

    У рамках візиту заплановано проведення переговорів керівників зовнішньополітичних відомств України та Норвегії.  Зокрема, міністри обговорюватимуть шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією.

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    МЗС Донбас міністр КПВВ Норвегія Василь Боднар Україна
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