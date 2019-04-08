Підготовка до нового опалювального сезону: Україна почала закачувати газ у сховища



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна знову почала заповнювати свої ПСГ

5 квітня нетто-закачування газу перевищило нетто-відбір з підземних сховищ газу

Україна почала закачування природного газу в підземні сховища. Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи компанії Укртрансгаз, пишуть Українські новини у понеділок, 8 квітня.

Так, 5 квітня нетто-закачування газу перевищило нетто-відбір з підземних сховищ газу (ПСГ) - було закачано 12,19 млн куб. м, відібрано - 3,37 млн куб. м.

З початку сезону відбору газу, що стартував 7 листопада 2018 року, і по 4 квітня 2019 року (включно) Україна знизила запаси газу в ПСГ на 49,1%, або на 8,488 млрд куб. м до 8,745 млрд куб. м.

Запаси газу в ПСГ на 4 квітня 2019 року на 16,6%, або на 1,245 млрд куб. м більші, ніж на аналогічну дату 2018 (7,5 млрд куб. м).

Раніше повідомлялося, що уряд зобов'язав «Нафтогаз» продавати газ населенню за ціною для промисловості.

Раніше у «Нафтогазі» вже нагадали уряду, що вже знизили ціну на газ для населення.

Нагадаємо, уряд зобов'язав «Нафтогаз» знизити ціну на газ для населення. Кабінет міністрів своїм рішенням зобов'язав НАК «Нафтогаз України» знизити ціну на газ для населення вже у квітні з 8,55 до 8,38 грн за кубометр. При цьому ціну газу для населення будуть визначати як середньоарифметична ціна, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови передоплати.

«Главком» писав про те, що стрімке падіння цін на газ на європейському ринку призвело до парадоксальної ситуації в Україні: регульовані урядом пільгові ціни на газ для українців вже суттєво перевищили ціни на українському ринку. При цьому уряд ніяк не реагує на цю ситуацію. Більш того, меморандум про співпрацю з МВФ вимагає вже з 1 травня знову підвищити ціну на 15% - до понад 9851 грн за тисячу кубометрів.

Також нагадаємо, що 4 квітня Європарламент ухвалив рішення, яке зруйнує монополію «Газпрому».