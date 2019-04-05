Уряд зобов'язав «Нафтогаз» продавати газ населенню за ціною для промисловості - постанова



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Кабмін нагадав «Нафтогазу», яку ціну на газ треба встановлювати для населення

Кабінет Міністрів України прив'язав ціну на газ, що відпускається НАК «Нафтогаз України» для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ), до ціни для промислових споживачів, але не скасував заборони на продаж газу вище за його вартість за спецзобов'язаннями (PSO, ПСО).

Відповідну постанову уряду №293 від 3 квітня 2019 року «Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оприлюднено на урядовому порталі.

«Установити, що акціонерне товариство НАК «Нафтогаз України» здійснює на умовах та в порядку, визначених Кабінетом міністрів, продаж/постачання природного газу постачальникам для потреб побутових споживачів... за ціною, що визначається як середня арифметична ціна газу, за якою «Нафтогаз» пропонує газ промисловим споживачам за умови передоплати у попередньому до місяця постачання місяці, але не вищою, ніж ціна, встановлена Кабміном», - йдеться в тексті документа.

Раніше у «Нафтогазі» вже нагадали уряду, що вже знизили ціну на газ для населення.

Нагадаємо, уряд зобов'язав «Нафтогаз» знизити ціну на газ для населення. Кабінет міністрів своїм рішенням зобов'язав НАК «Нафтогаз України» знизити ціну на газ для населення вже у квітні з 8,55 до 8,38 грн за кубометр. При цьому ціну газу для населення будуть визначати як середньоарифметична ціна, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови передоплати.

«Главком» писав про те, що стрімке падіння цін на газ на європейському ринку призвело до парадоксальної ситуації в Україні: регульовані урядом пільгові ціни на газ для українців вже суттєво перевищили ціни на українському ринку. При цьому уряд ніяк не реагує на цю ситуацію. Більш того, меморандум про співпрацю з МВФ вимагає вже з 1 травня знову підвищити ціну на 15% - до понад 9851 грн за тисячу кубометрів.

Також нагадаємо, що 4 квітня Європарламент ухвалив рішення, яке зруйнує монополію «Газпрому».