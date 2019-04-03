Уряд зобов'язав «Нафтогаз» знизити ціну на газ для населення



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Світові ціни на газ падають, прогнози є оптимістичними, але головне - взагалі нічого не купувати за кордоном, - прем'єр

«Нафтогаз» отримує право встановлювати менші ціни, ніж 8,55 грн за кубометр, але не вищі, - Гройсман

Кабінет міністрів своїм рішенням зобов'язав НАК «Нафтогаз України» знизити ціну на газ для населення з 8,55 до 8,38 грн за кубометр. Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє «Укрінформ».

«У нас є рішення, що стосується цін на газ. Як ви пам'ятаєте, «Нафтогаз» заявив, що вони можуть дешевше продавати газ, ніж 8,55 грн за куб. Я це повністю підтримую. Чим дешевше вони будуть його продавати, тим краще. Якраз настав час прикинути ціну», - сказав Гройсман.

За його словами, «Нафтогаз» отримує право встановлювати менші ціни, ніж 8,55 грн за кубометр, але не вищі. Підставою прийнятт такого рішення став прогноз Міністерства енергетики та вугільної промисловості стосовно зниження цін на газ в Україні до грудня 2019 року.

Пізніше на урядовому порталі повідомили, що ціну на газ для населення прив'язали до цін для промисловості.

Так, ціна газу для населення буде визначатись як середньоарифметична ціна, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови передоплати.

Якщо ціна для промисловості зростає, Нафтогаз має продавати газ для населення за ціною, встановленою урядом, говориться в рішенні Кабміну.

«Міністр Насалик, прошу вас довести це рішення до «Нафтогазу». Зобов'язую НАК з 1 квітня почати реалізовувати газ дешевше - відповідно до листа, який вони самі написали на уряд», - додав Гройсман.

Він зазначив, що світовий ринок цін на газ падає.

«Прогнози є оптимістичними, але головне - взагалі нічого не купувати за кордоном. Це вже питання видобутку», - відзначив прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» з 1 квітня 2019 року знизила ціну газу на квітень для своїх побутових споживачів у Кіровоградській області та інших регіонах на 2%. Ціна газу для побутових споживачів ГПК «Нафтогаз України» становитиме 8,38 грн за кубометр замість 8,55 грн за кубометр (включно з ПДВ та витратами на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо, «Главком» писав про те, що стрімке падіння цін на газ на європейському ринку призвело до парадоксальної ситуації в Україні: регульовані урядом пільгові ціни на газ для українців вже суттєво перевищили ціни на українському ринку. При цьому уряд ніяк не реагує на цю ситуацію. Більш того, меморандум про співпрацю з МВФ вимагає вже з 1 травня знову підвищити ціну на 15% - до понад 9851 грн за тисячу кубометрів.