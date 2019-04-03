У «Нафтогазі» нагадали уряду, що вже знизили ціну на газ для населення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У «Нафтогазі» очікують публікації урядового документу і зможуть прокоментувати його після юридичного аналізу

НАК «Нафтогаз» стверджує, що вже з квітня продає газ населенню за ціною нижче 8,55 грн

У НАК «Нафтогаз України» заявили, що вже виконали доручення уряду стосовно зниження ціни на газ для населення. Про це йдеться на сторінці «Нафтогаз України» у Facebook.

Зазначається, що вже з 1 квітня НАК «Нафтогаз» продає газ населенню за ціною нижче 8,55 грн.

«Підтримуємо бажання уряду привести ціни на газ для населення до ринкових умов», - пишуть у компанії

При цьому наголошують, що «Нафтогаз» не брав участь у розробці сьогоднішнього рішення Кабміну (про зниження ціни для населення - ред.) і тому, ще не знають про що йдеться у ньому.

«Ми сподіваємося, що новою постановою Кабінет міністрів скасовує існуючий режим ПСО та прибирає посередників у вигляді приватних збутових компаній з відносин між групою «Нафтогаз» та побутовими споживачами», - уточнюють у «Нафтогазі».

Також "Нафтогаз" відмічає, що згідно з постановою №867 газ компаніям-постачальникам продається за спеціальною ціною і НАК не може продати їм газ ані дорожче, ані дешевше. «Вплинути на маржу інших компаній-постачальників (крім, Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» - ред.) ми, на жаль, не можемо, це приватні компанії», - стверджують у НАК «Нафтогаз».

Нагадаємо, уряд зобов'язав «Нафтогаз» знизити ціну на газ для населення. Кабінет міністрів своїм рішенням зобов'язав НАК «Нафтогаз України» знизити ціну на газ для населення вже у квітні з 8,55 до 8,38 грн за кубометр. При цьому ціну газу для населення будуть визначати як середньоарифметична ціна, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови передоплати.

«Главком» писав про те, що стрімке падіння цін на газ на європейському ринку призвело до парадоксальної ситуації в Україні: регульовані урядом пільгові ціни на газ для українців вже суттєво перевищили ціни на українському ринку. При цьому уряд ніяк не реагує на цю ситуацію. Більш того, меморандум про співпрацю з МВФ вимагає вже з 1 травня знову підвищити ціну на 15% - до понад 9851 грн за тисячу кубометрів.