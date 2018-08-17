Голова НКРЕКП підтвердила плани щодо скасування формули «Роттердам+»



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Оксана Кривенко

За словами Кривенко, законом «Про ринок електричної енергії» передбачене запровадження нової моделі ринку з 1 липня 2019 року

Формула формування ціни на вугілля «Роттердам+» може бути скасована на наступному тижні. Про це свідчить проект відкритого засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке відбудеться 23 серпня.

В Комісії підтвердили, що на засіданні планується привести діючу нормативно-правову базу у відповідність до вимог закону «Про ринок електричної енергії», що починає діяти у наступному році. Крім інших втратить чинність постанова від 3 березня 2016 року №289 «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії», згідно якої закупівельні ціни на вугілля для вітчизняної теплової енергетики почали розраховуватись на основі європейського індексу API2 (вугільна біржа Роттердаму), пишуть «Українські новини».

«Настав черговий етап, який має здійснити комісія для того, щоб привести у відповідність свої нормативно-правові акти новому закону «Про ринок електричної енергії». Ми плануємо схвалити порцію нових документів. А також визнати такими, що втратили чинність ті документи, які не знаходять своє застосування в умовах нового ринку електричної енергії. Це правила формування тарифів на роздрібному ринку, правила формування тарифів на оптовому ринку, зокрема порядок формування оптової ціни електричної енергії», - прокоментувала голова комісії Оксана Кривенко.

За її словами, законом «Про ринок електричної енергії» передбачене запровадження нової моделі ринку з 1 липня 2019 року. Але насправді частина існуючої нормативної бази втрачає чинність з грудня 2018 року.

«Деякі документи втрачають чинність з квітня 2019 року, а деякі з 1 липня 2019 року – з дати запровадження нової моделі ринку. Деякими документами ми будемо користуватись до повномасштабного запровадження нового ринку, бо ще є перехідні періоди, протягом яких неможливо все одночасно скасувати. І необхідно правильно формувати зокрема свою тарифну політику», - зазначає Кривенко.

Голова комісії підкреслила, що корегувати методику формування оптової ціни на час перехідного періоду немає сенсу.

«Період проходження одного регуляторного акту в середньому займає три місяці. Іще термін його імплементації. Розуміючи, що у нас залишилось зовсім небагато часу, розробляти нові документи, обговорювати, дискутувати по ним – це півроку. Який сенс щось розробляти півроку, якщо потім через два місяця воно втратить дію», - заявила Кривенко.

Крім того, на думку очільниці НКРЕКП, методика «Роттердам+» є об`єктивною, що визнано міжнародними експертами.

«Якщо казати безпосередньо про існуючу формулу формування оптової ціни електричної енергії, то вона дійсно ринкова, на мою особисту думку, вона відповідає всім нормам, правилам в ситуації дефіциту певного енергетичного ресурсу у нашій країні. Індикативне формування складових воно застосоване в дуже багатьох сферах, зокрема в формуванні цін на внутрішньому ринку нафти. Ціна на нафту також формуються індикативно відповідно до світових котировок. Так само формуються ціни на газ на сьогодні. Так само формуються, до речі, ціни на уранове паливо, яке застосовується у нас при формуванні тарифу на виробництво електричної енергії для Енергоатому. У всіх випадках діє принцип імпортного паритету. Ми отримали з цього приводу висновки дуже авторитетних європейських експертів, які згодом плануємо опублікувати», - зауважила Кривенко.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що НКРЕКП планує скасувати формулу «Роттердам+» в зв'язку з початком дії нового ринку електричної енергії.