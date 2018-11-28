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    Голова парламенту Словаччини заявив, що не довіряє інформації про агресію Росії на Азові

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    Голова парламенту Словаччини заявив, що не довіряє інформації про агресію Росії на Азові

    «Для нас дуже небезпечно, якщо напруженість посилюється», - підкреслив голова Національної ради Словаччини Андрей Данко

    Лідер Словацької національної партії (SNS) і голова словацького парламенту – Національної ради Андрей Данко вважає, що українська влада може приховувати правду про події 25 листопада у Азово-Керченській акваторії.

    Про це повідомляє прес-служба партії SNS.

    За словами голови парламенту, цей конфлікт має бути вирішено з «прохолодною головою, а не показуючи пальцем, поки не буде відомо, яким чином це сталося».

    «Для нас дуже небезпечно, якщо напруженість посилюється. Але настільки ж небезпечно для нас робити заяви з дня на день на основі статей з медіа», - сказав Данко.

    «Я не людина, яка довіряє Порошенку. Знову ж таки, за повідомленнями, Україна обманула з померлим журналістом (уточнюється, що йдеться про Аркадія Бабченка. - ред.). Ми повинні спокійно подивитися на всі події і факти, але насправді я боюся, що деякі люди з нами знову просто зіграли. Не вимагайте від нас негайно давати судження і не вимагайте мільйона санкцій, важливий мир між Україною і Росією», - заявив він.

    Данко також згадав про майбутні президентські вибори в Україні у контексті подій на Азовському морі.

    «Також необхідно сприймати конкретну ситуацію в Україні - не все біле або чорне. Ми молимося, щоб цей конфлікт зупинився якомога швидше дипломатичними засобами. Проте санкції не є ефективними. Словаччина повинна наполягати на такому тиску, щоб обидві сторони сідали за стіл і вирішували ситуацію без військового положення», - зазначив Данко.

    Нагадаємо, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина занепокоєна тим, що відносини між Росією та Україною розвиваються не в напрямку врегулювання.

    Як відомо, президент Петро Порошенко повідомив, що збирався поговорити із президентом РФ Володимиром Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗС України, проте у Москві на його запит не відповіли.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

    Джерело: Європейська правда

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