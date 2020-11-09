«Європейська солідарність» вимагає від Зеленського забезпечити законність під час встановлення результатів виборів

У партії наголошують, що фіксували і мають інформацію від своїх членів ДВК та ТВК про численні фальшування і переписування протоколів в містах Львові та Тернополі

Відповідно до Виборчого кодексу результати виборів мали бути оголошені найпізніше 6 листопада

Партія «Європейська солідарність» вимагає від президента Володимира Зеленського припинити фальсифікації і забезпечити законність під час встановлення результатів виборів. Про це йдеться на партійному сайті.

Зазначається, що відповідно до Виборчого кодексу результати виборів мали бути оголошені найпізніше 6 листопада. «Але в більшості регіонів досі триває підрахунок. Насправді затягування пояснюється бажанням партії влади та її сателітам «дотягнути» свої провальні результати», – зазначають у «Європейській солідарності».

У партії наголошують, що фіксували і мають інформацію від своїх членів ДВК та ТВК про численні фальшування і переписування протоколів в містах Львові та Тернополі. «Там партія «Слуга народу» взагалі не потрапила до міськрад, але її намагаються затягнути туди шляхом «дотягування через підрахунок». Не краща ситуація і в Київській області, де куратором від Офісу президента є близький до Коломойський народний депутат Дубінський. Тут порушення зафіксовані в цілій низці ОТГ і не підведені підсумки ні до обласної ради, ні до жодної районної ради саме через бажання «дотягнути результати», – наголошують у «Європейській солідарності».

У партії поінформували, що мають всі протоколи з мокрими печатками і оскаржують сфальшовані протоколи в судах.

«Але вже можемо констатувати: влада провалила іспит на спроможність гарантувати основи демократії – чесні вибори», – стверджують у «Європейській солідарності».

Також у партії подякували членам комісій, які вже понад 14 діб змушені працювати практично цілодобово, аби протистояти фальсифікаціям і попередили владу про небезпеку, на яку вона наражає тисячі людей у зв’язку з коронавірусом через власні апетити і нездатність провести вибори.

«Ми вимагаємо негайного оголошення результатів та притягнення до відповідальності винних у фальсифікаціях», – закликали у «Європейській солідарності».

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.