«Слуги народу» прокоментували знайдені на смітнику анкети з «опитуванням Зеленського»

Напередодні тисячі бюлетенів «5 питань» знайшли на смітнику

У президентській партії «Слуга народу» стверджують, що не заповнені анкети з опитування «5 питань від президента» не знищувалися. Саме так там відреагували на оприлюднені у соцмережах фото, на яких стоси бюлетенів, що використовували на всенародному опитуванні, лежать на смітнику.

У партії наголошують, що анкети не були бланками суворої звітності та друкувалися із запасом. Там припускають, що на смітнику могли бути саме зайві бланки, оскільки на фото «чітко не видно, що то заповнені анкети з цього опитування».

У «Слузі народу» кажуть, що серед квитанцій, листів із облікових журналів та інших аркушів паперу видно декілька бланків, справді схожих на анкети. Це можуть бути пошкоджені бланки або ж надруковані кимось копії анкет, припускають партійці.

«Жодних печаток чи позначок на них не видно. Такі анкети можна було видрукувати спеціально на будь-якому принтері», - йдеться у повідомленні.

Напередодні, 8 листопада, співробітник Інституту держави і права імені Корецького НАН України Андрій Смолій оприлюднив фото, на яких стоси бюлетенів, що використовували на всенародному опитуванні українців під час місцевих виборів в Україні, знайшли на смітнику.

«Зеленському «важлива» ваша думка. Дуже «важливі» 5 запитань. Так важлива, що оцей непотріб просто викинули на смітник», - заявив тоді він.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п’ять запитань:

чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах;

чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони;

чи підтримують вони скорочення кількісного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів,

чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу;

чи підтримують вони порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

До слова, 24 жовтня, через те, що поліграфічні підприємства змушені оперативно друкувати мільйони «опитувальників Зеленського», зривається друк виборчих бюлетенів на 25 жовтні.

Як повідомлялося, орієнтовна вартість видатків на опитування, яке анонсував президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.

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