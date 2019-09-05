Голова Закарпатської ОДА озвучив позицію щодо «угорського питання»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко Фото: Укрінформ

Бондаренко: Наша позиція як обласної влади щодо «угорського питання» на Закарпатті - державницька

Навколо «угорського питання» на Закарпатті багато провокацій та спекуляцій. Позиція обласної влади щодо цього питання - державницька, і буде лишатися такою. Про це заявив голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко на пресконференції, повідомляє «Укрінформ».

«У нас мультикультурний край, з угорцями у нас чудові стосунки. Втім, мені дуже не подобається, коли пан Брензович (Василь Брензович - голова Товариства угорської культури Закарпаття, - ред.) перед виборами піднімає питання про Притисянський округ. Угорське питання на Закарпатті - політичне, навколо нього багато провокацій та спекуляцій. Наша позиція як обласної влади щодо «угорського питання» на Закарпатті - державницька. І вона надалі буде лишатися такою», - заявив Бондаренко.

Разом із тим, Бондаренко зазначив, що в регіоні є люди, котрі не хочуть, аби так відбувалося.

Як повідомлялося, так зване «угорське питання» на Закарпатті виникло з прийняттям Закону «Про освіту», яким передбачалося збільшення викладання в державних школах нацменшин української мови. Місцеві представники угорської меншини та офіційний Будапешт був проти такої ініціативи України. З приводу цього область неодноразово відвідувала колишній міністр освіти Лілія Гриневич, ексміністр МЗС Павло Клімкін та чинний міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто.