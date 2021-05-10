Головлікар медзакладу, де лікувався Навальний, знайдений живим

Олександра Мураковського розшукували три дні поспіль

У Росії знайшовся живим міністр охорони здоровʼя Омської області Олександр Мураховський, що раніше очолював лікарню, до якої був доставлений отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на пресслужбу регіонального уряду

Відзначається, що Мураховський сам вийшов до людей в районі села Басла. За даними пресслужби, він перебуває у нормальному стані.

В уряді регіону відзначили, що зараз міністр проходить обстеження в лікарні Большеуковського району.

Мураховський зник 7 травня, виїхавши до лісу на квадроциклі з мисливської бази в селі Поспєлово Большеуковського району області.

У неділю пошуковці виявили в 6,5 км від мисливської бази квадроцикл міністра, однак самого його знайти тоді не вдалося. У пошуках чиновника було задіяно понад 100 осіб та вертоліт.

Як відомо, Олександр Мураховський, член прокремлівської партії «Єдина Росія», раніше був головлікарем лікарні швидкої допомоги в Омську, куди 20 серпня 2020 року був доставлений опозиціонер Олексій Навальний, який впав у кому на борту літака Томськ – Москва.

Саме Мураховський наполегливо заперечував отруєння Навального, хоча рядові лікарі, які прийняли опозиціонера, визначили його стан як отруєння. Він пов’язував його стан із іншими причинами, серед того з порушенням обміну речовин, але точного діагнозу не називав.