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    Головне – не кусатися. Пасажирам дали поради, як правильно битися в літаку

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    <span>Бійка на борту KLM через маски</span> - Головне – не кусатися. Пасажирам дали поради, як правильно битися в літаку
    Бійка на борту KLM через маски

    «Доведеться визнати, що бійки в літаках зовсім не ті, що були до пандемії. Наприклад, дуже важливо, щоб ви не кусалися»

    Після бійки туристів через медичну маску на рейсі авіакомпанії KLM журналісти De Speld вирішили дати рекомендації авіапасажирам на випадок бійки на борту літака під час пандемії коронавірусу. Про це в середу, 5 серпня, пише видання De Speld.

    Спочатку мандрівникам порекомендували «відповідально підходити до вибору противника», враховуючи, що згодом вони можуть бути поміщені на карантин всі разом.

    Пасажирам, які бажають вступити в бій, журналісти радять ретельно вимити руки і за можливості використовувати в бійці лікті і застосовувати навколишні предмети, щоб уникнути додаткових контактів.

    На завершення статті наголошується і важливість уникати укусів.

    «Доведеться визнати, що бійки в літаках зовсім не ті, що були до пандемії. Наприклад, дуже важливо, щоб ви не кусалися», - пише видання.

    Автори матеріалу також пропонують взяти контакти в інших пасажирів, щоб у разі позитивного тесту COVID-19, можна було їх попередити.

    Раніше в літаку авіакомпанії KLM під час рейсу на Ібіцу почалася бійка після відмови двох пасажирів надіти маски.

    Інцидент стався після вильоту з Амстердама минулої п'ятниці. На кадрах ролика видно, що під час бійки одного з пасажирів притиснули колінами до підлоги.

    Обидва чоловіки були пізніше затримані іспанською поліцією після прибуття на Ібіцу. Носіння масок є обов'язковим на рейсах KLM і в аеропортах Нідерландів.
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