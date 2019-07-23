Головний «декомунізатор» України не пройшов у Раду
В'ятрович повідомив, що його боротьба проти радянського «совка» буде тривати
Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович не пройшов до Верховної Ради 9 скликання з партією «Європейська Солідарність». Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Не сталося. Дякую усім за підтримку, її справді було багато, але забракло, щоб став депутатом», - написав В'ятрович.
За його словами, він не шкодує, що включився в кампанію, проїхав сотні кілометрів та зустрівся з тисячами людей.
«Певен, багатьох з них витяг із позеленілого болота», - зазначив В'ятрович.
Також, він повідомив, що його боротьба проти радянського «совка» буде тривати.
«Але боротьба триває. Моя - текстами книг та статей про минуле і сьогодення. Якщо треба буде, знову вийду на вулицю. Поведу за собою інших. Не дам повернути країну в совок», - додав він.
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Центральна виборча комісія на цю годину опрацювала 97,66% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.
Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.
ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.