  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кандидат від «Європейської солідарності» Бондар перемагає у 119 окрузі на Львівщині

    • Розсилка
    <p>Кандидат від партії &laquo;Європейська солідарність&raquo; Михайло Бондар</p> - Кандидат від «Європейської солідарності» Бондар перемагає у 119 окрузі на Львівщині

    Кандидат від партії «Європейська солідарність» Михайло Бондар

    Фото: eurosolidarity.org

    За даними ЦВК, за Михайла Бондаря проголосували більше 23% виборців

    Кандидат від партії «Європейська солідарність» на позачергових виборах до Верховної Ради України Михайло Бондар перемагає у 119 окрузі на Львівщині. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

    За даними ЦВК, за Бондаря проголосували більше 23% виборців.

    Скріншот з сайту ЦВК
    Скріншот з сайту ЦВК

    Як повідомлялось, за даними підрахунку 100% голосів на закордонних дільницях партія «Європейська солідарність» перемагає із результатом 29,55%. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

    Зазначимо, Центральна виборча комісія опрацювала 50,24% електронних протоколів на позачергових парламентських виборах. Згідно з цими результатами за партію «Слуга народу» проголосували 42,44% виборців. «Опозиційна платформа - За життя» набирає 12,87%, «Європейська солідарність» – 8,65%, ВО «Батьківщина» – 8,02%, «Голос» – 6,39%.

    Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єру. Зокрема, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,79%, у партії «Сила і честь» - 3,74% голосів. «Опозиційний блок» набирає 3,22%, ВО «Свобода» 2,30%. У партії Шарія 2,30%, а в «Української стратегії Гройсмана» - 2,18%.

    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада Європейська солідарність вибори партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ