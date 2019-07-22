Кандидат від «Європейської солідарності» Бондар перемагає у 119 окрузі на Львівщині



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Кандидат від партії «Європейська солідарність» Михайло Бондар Фото: eurosolidarity.org

За даними ЦВК, за Михайла Бондаря проголосували більше 23% виборців

Кандидат від партії «Європейська солідарність» на позачергових виборах до Верховної Ради України Михайло Бондар перемагає у 119 окрузі на Львівщині. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

За даними ЦВК, за Бондаря проголосували більше 23% виборців.

Скріншот з сайту ЦВК

Як повідомлялось, за даними підрахунку 100% голосів на закордонних дільницях партія «Європейська солідарність» перемагає із результатом 29,55%. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Зазначимо, Центральна виборча комісія опрацювала 50,24% електронних протоколів на позачергових парламентських виборах. Згідно з цими результатами за партію «Слуга народу» проголосували 42,44% виборців. «Опозиційна платформа - За життя» набирає 12,87%, «Європейська солідарність» – 8,65%, ВО «Батьківщина» – 8,02%, «Голос» – 6,39%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єру. Зокрема, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,79%, у партії «Сила і честь» - 3,74% голосів. «Опозиційний блок» набирає 3,22%, ВО «Свобода» 2,30%. У партії Шарія 2,30%, а в «Української стратегії Гройсмана» - 2,18%.