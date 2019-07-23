«Батьківщина» після опрацювання 90% протоколів наздогнала «ЄС» Порошенка
У «Європейської солідарності» і «Батьківщини» по 8,18%
Центральна виборча комісія опрацювала 90,89% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.
Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
Станом на 3:27 вже оброблено 90,89% протоколів з виборчих дільниць.
Наразі голоси розподіляються таким чином:
- «Слуга народу» - 43,10%
- «Опозиційна платформа- За життя» - 12,94%
- «Європейська солідарність» - 8,18%
- «Батьківщина» - 8,18%
- «Голос» - 5,92%
Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра.
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Слуга народу43.10%
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ОПЗЖ12.94%
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Європейська солідарність8.18%
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Батьківщина8.18%
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Голос5.92%
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Радикальна партія Олега Ляшка3.98%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.08%
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Українська стратегія Гройсмана2.33%
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Партія Шарія2.25%
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Свобода2.19%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як відомо, Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати позачергових парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування.
Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.
Також посли країн Великої сімки привітали Центральну виборчу комісію України із проведенням конкурентних парламентських виборів.
До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».