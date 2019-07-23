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    Новини

    «Батьківщина» після опрацювання 90% протоколів наздогнала «ЄС» Порошенка

    • Розсилка
    Петро Порошенко та Юлія Тимошенко - «Батьківщина» після опрацювання 90% протоколів наздогнала «ЄС» Порошенка
    Петро Порошенко та Юлія Тимошенко

    У «Європейської солідарності» і «Батьківщини» по 8,18%

    Центральна виборча комісія опрацювала 90,89% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

    Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

    Станом на 3:27 вже оброблено 90,89% протоколів з виборчих дільниць.

    Наразі голоси розподіляються таким чином:

    • «Слуга народу» - 43,10%
    • «Опозиційна платформа- За життя» - 12,94% 
    • «Європейська солідарність» - 8,18% 
    • «Батьківщина» - 8,18% 
    • «Голос» - 5,92%

    Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.10%
    • ОПЗЖ
      12.94%
    • Європейська солідарність
      8.18%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Голос
      5.92%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      3.98%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.08%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.33%
    • Партія Шарія
      2.25%
    • Свобода
      2.19%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як відомо, Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати позачергових парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування.

    Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

    Також посли країн Великої сімки привітали Центральну виборчу комісію України із проведенням конкурентних парламентських виборів.

    До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».

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    ЦВК Батьківщина Європейська солідарність вибори За життя партія Слуга народу партія Голос
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