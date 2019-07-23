«Батьківщина» після опрацювання 90% протоколів наздогнала «ЄС» Порошенка



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Петро Порошенко та Юлія Тимошенко

У «Європейської солідарності» і «Батьківщини» по 8,18%

Центральна виборча комісія опрацювала 90,89% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Станом на 3:27 вже оброблено 90,89% протоколів з виборчих дільниць.

Наразі голоси розподіляються таким чином:

«Слуга народу» - 43,10%

«Опозиційна платформа- За життя» - 12,94%

«Європейська солідарність» - 8,18%

«Батьківщина» - 8,18%

«Голос» - 5,92%

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, Центральна виборча комісія оголосить остаточні результати позачергових парламентських виборів протягом 15 днів з дня голосування.

Нагадаємо, в ОБСЄ вважають, що вибори до Верховної Ради, що відбулися, пройшли конкурентно і без суттєвих порушень.

Також посли країн Великої сімки привітали Центральну виборчу комісію України із проведенням конкурентних парламентських виборів.

До слова, у МЗС РФ прокоментували підсумки парламентських виборів в Україні. У міністерстві зазначили, що «Росія оцінюватиме нову українську владу за її практичними справами».