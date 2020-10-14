Хомчак розповів про реформу Збройних сил України



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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак

Військові сили і всі процеси в них продовжують приводити у відповідність з принципами НАТО, заявив Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що триває реформа ЗСУ та приведення військ до стандартів НАТО.

Про це він сказав в ефірі до Дня захисника України на телеканалі «Україна» в середу, 14 жовтня.

«Ми перебуваємо зараз на чинному етапі, адже реформування почалося в 2015 році, але практичні заходи – в 2019 році. Ми повинні наше військо і всі процеси, що відбуваються в Збройних силах, привести до принципів НАТО, тому що принципи – це та основа, яку ми повинні прийняти і виконувати», – підкреслив Хомчак.

Він додав, що головний принцип – «попереду всього стоїть конкретна людина, і саме навколо людини далі формується все: і питання підготовки, і питання застосування».

Як заявив Хомчак, необхідно розуміти, що військові – це люди, які постійно наражаються на небезпеку, «і виходячи з цих принципів, в першу чергу, потрібно не зберегти зразок озброєння ціною людського життя, а навпаки – зберегти життя людини ціною вміння, здатності до навчання і кращого озброєння».

Головнокомандувач ЗСУ високо оцінив проведені в Україні цьогорічні міжнародні навчання «Об'єднані зусилля», хоча їх і потрібно було організовувати після завершення реформи в армії.

«Коли ми планували ці вчення, розуміли, що за класичною схемою ми спочатку повинні були закінчити всі реформи, придбати можливості, а тоді проводити навчання. Але оскільки в країні йде війна і ворог не чекає, коли ми закінчимо реформу, ми прийняли рішення, що навчання проводимо», – пояснив Хомчак.

Навчання та участь міжнародних партнерів у них зіграли дуже серйозну роль у загальній підготовці, підсумував головнокомандувач ЗСУ.