Телеграм-канал Nexta оприлюднив дані тисячі співробітників МВС Білорусі



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Білоруські силовики

Інформацію автори каналу отримали «завдяки кіберпартизанам»

Телеграм-канал Nexta опублікував дані тисячі співробітників МВС Білорусі, що на думку його авторів причетні до розгону протестів.

Згідно з повідомленням, інформацію автори каналу отримали «завдяки кіберпартизанам».

У повідомленні прикріплене посилання на таблицю, яка містить персональні дані про співробітників МВС.

Достовірність цієї інформації наразі не підтверджена.

«Ніхто не залишиться анонімним навіть під Балаклавою», – попереджує канал.

Нагадаємо, сьогодні силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську. Сотні затриманих.

До слова, у Білорусі силовики намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Напередодні, 18 вересня, Кіпр знову заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі.

До слова, у четвер, 17 вересня, Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.