Білоруські силовики під час протестів на вихідних затримали понад триста людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В акції у Мінську брали участь близько 100 тисяч людей

Силовики затримали 341 людину, застосовуючи проти протестувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати

У Білорусі під час загальнонаціональних акцій силовики затримали 341 людину. Про це повідомила правозахисна група «Весна».

Зазначається, що силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати.

«В акції у Мінську брали участь близько 100 тисяч людей. Люди скандували «фашист» та «ганьба», засуджуючи реакції Олександра Лукашенка і його уряду на протести і вимоги опозиції. Деякі протестувальники пішли о 18:00, як почався дощ. Але більшість залишилися на проспекті Незалежності», – йдеться у повідомленні.

Також відзначається, що у Гомелі протестувальників атакував ОМОН у масках, застосувавши сльозогінний газ та постріли у повітря. Про арешти повідомили і у Гродно, де силовики також застосували сльозогінний газ.

Правозахисники інформують, що у Могильові силовики застосували світлошумові гранати після того, як кілька десятків людей спробували двома колонами пройти центральними вулицями міста. За словами очевидців, силовики били протестувальників кийками та затримували людей у маршрутках.

«Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало затримання «близько 200» протестувальників по всій країні», – повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Нагадаємо, у Білорусі майже два місяці не вщухають протести після президентських виборів, на яких, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко.

До слова, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

Нагадаємо, Швеція тимчасово заморозила фінансову допомогу Білорусі.

Читайте також: