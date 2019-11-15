Гончарук про Укрзалізницю: корупція там дика. Будемо приймати кадрові рішення найближчим часом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На мітинг залізничників 14 листопада у Києві зібралися близько 3 тис. чоловік

На думку Гончарука, проблема в компанії виникла через неефективну роботу менеджменту «Укразалізниці» та, як наслідок, збитковість компанії

Уряд найближчим часом планує приймати кадрові рішення в «Укрзалізниці» через корупцію. Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук в ефірі телеканалу «1+1».

«На плакатах було перелічено окремих керівників «Укрзалізниці» та головну претензія до них, що корупція в Укрзалізниці, на жаль, триває. Вона там дика, крадуть майже на всьому і кінця-краю цьому не видно. Ми будемо приймати з цього приводу кадрові рішення найближчим часом», - сказав Гончарук, коментуючи мітинги залізничників.

За словами прем'єра, люди протестують, насамперед, проти корупції, також вони стурбовані тим, що можуть втратити роботу.

На думку Гончарука, ця проблема виникла через неефективну роботу менеджменту «Укразалізниці» та, як наслідок, збитковість компанії.

Як повідомлялось, 14 листопада близько 3 тис. працівників залізничної галузі мітингували біля Офісу президента, вимагаючи відставки голови правління акціонерного товариства «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, припинення реструктуризації компанії, заборони виходу товариства на IPO, недопущення прийняття Верховною Радою закону про залізничний транспорт, недопущення скорочення працівників товариства, припинення ліквідації непрофільних активів «Укрзалізниці».

Під час мітингу працівників залізниці під Офісом президента померла 43-річна жінка. Можливою причиною смерті в поліції назвали загострення астми. У жінки залишився неповнолітній син.