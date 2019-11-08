На столичному вокзалі відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW



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На виставці можна буде здійснити віртуальний політ над Батьківщиною-матір’ю

Кожен охочий зможе помандрувати Україною, не виходячи з Центрального залізничного вокзалу

13 листопада на центральному залізничному вокзалі в Києві відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW. Виставка відкриється в новому виставкому просторі, який знаходиться біля 14-ї колії та платформи «Київ-Бориспіль Експрес». Про це повідомляють організатори.

Для відвідування виставка буде відкрита з 14 листопада по 29 грудня з 11:00 по 20:00

Пролетіти над Батьківщиною-матір’ю, подивитися в телескоп Миколаївської астрономічної обсерваторії, побачити оригінали робіт Малевича та Архипенка, дізнатися, як народжується бурштин і як виглядали перші срібні гривні Київської Русі, та багато іншого.

Тут кожен охочий мандруватиме Україною, не виходячи з Центрального залізничного вокзалу.

Проєктом Ukraine WOW «Укрзалізниця» відкриває новий виставковий простір, приміщення колишнього багажного відділення, яке не експлуатувалося з 2000-х років. Тепер це новий майданчик площею понад 3000 кв. м для виставок, конференцій, показів мод. І все це — прямо в серці української столиці.

Виставка Ukraine WOW покликана розповісти про все найкраще, що є в Україні, та надихнути українців більше подорожувати.

Над створенням Ukraine WOW працює агенція Gres Todorchuk. Кураторами проєкту стали Ксенія Малих та Євгеній Стасіневич. Дизайн Ukraine WOW розробила агенція Banda, автори бренду України — Ukraine NOW. Мультимедійні інсталяції готує команда Photinus.

Серед численних партнерів Ukraine WOW: Ukrainer, Depositphotos, «Книга-мандрівка. Україна», Expolight, музеї та приватні інституції.

Інформаційний партнер виставки – «Главком».