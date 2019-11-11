СБУ викрила колишнього посадовця Укрзалізниці на розтраті понад 50 млн грн



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Дії екскерівника призвели до нанесення економічних збитків державі, що підтверджено проведеною експертизою

Служба безпеки України викрила експосадовця Укрзалізниці на розкраданні понад 50 млн грн товариства. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що колишній керівник однієї з регіональних філій Укрзалізниці ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою. Він, зокрема, здав частину приміщень готелю «Експрес» у Шевченківському районі Києва.

Дії екскерівника призвели до нанесення економічних збитків державі, що підтверджено проведеною експертизою. Наразі документуються інші факти протиправної діяльності зловмисника.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, експосадовцю оголошено про підозру.

Триває досудове слідство.

Викриття проводилось спільно з ГСУ НПУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.