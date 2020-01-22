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    Економіка та фінанси

    Гончарук: Україна співпрацюватиме з найбільшим залізничним оператором Німеччини

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    <p>Міністерство інфраструктури&nbsp;України підписало &laquo;Меморандум про взаєморозуміння&raquo; із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn</p> - Гончарук: Україна співпрацюватиме з найбільшим залізничним оператором Німеччини

    Міністерство інфраструктури України підписало «Меморандум про взаєморозуміння» із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn

    Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів «Укрзалізниці»

    Прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що Україна співпрацюватиме з найбільшим залізничним оператором Німеччини - Deutsche Bahn.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Щойно Міністерство інфраструктури підписало «Меморандум про взаєморозуміння» із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Цей альянс — це логічне продовження Плану реструктуризації «Укрзалізниці», яке анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року», - написав прем'єр.

    За його словами, застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність та якість залізничних перевезень в Україні. 

    «Після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn минулого тижня у Києві, ми прийшли до розуміння формату співпраці, а саме - Україна повністю зберігатиме за собою контроль над «Укрзалізницею», - зазначив Гончарук.

    Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.  

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