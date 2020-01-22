Гончарук: Україна співпрацюватиме з найбільшим залізничним оператором Німеччини



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Міністерство інфраструктури України підписало «Меморандум про взаєморозуміння» із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn

Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів «Укрзалізниці»

Прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що Україна співпрацюватиме з найбільшим залізничним оператором Німеччини - Deutsche Bahn.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно Міністерство інфраструктури підписало «Меморандум про взаєморозуміння» із залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Цей альянс — це логічне продовження Плану реструктуризації «Укрзалізниці», яке анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року», - написав прем'єр.

За його словами, застосування досвіду найбільш успішної європейської залізничної компанії підвищить ефективність та якість залізничних перевезень в Україні.

«Після зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn минулого тижня у Києві, ми прийшли до розуміння формату співпраці, а саме - Україна повністю зберігатиме за собою контроль над «Укрзалізницею», - зазначив Гончарук.

Німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства.