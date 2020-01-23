Deutsche Bahn не планує брати в управління «Укрзалізницю»



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Deutsche Bahn консультуватиме «Укрзалізницю», а не керуватиме нею. Так німецька компанія прокоментувала слова українського прем’єра Гончарука про бажання віддати УЗ в управління німцям на 10 років

Deutsche Bahn - національний німецький оператор залізничних перевезень - не планує брати в управління українську «Укрзалізницю». Про це, відповідаючи на запит Deutsche Welle, у четвер, 23 січня повідомили у пресслужбі компанії. «DB Engineering & Consulting - консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту -консультуватиме і підтримуватиме «Укрзалізницю» у підприємницьких і технічних питаннях», - йдеться у відповіді німецької компанії. Саме про це, за інформацією німецької сторони, йдеться у «попередній угоді», підписаній 22 січня у Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.

У четвер, 23 січня на українському сніданку у Давосі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію «Укрзалізниця» (УЗ) в управління Deutsche Bahn. «Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю», - зазначив Гончарук, слова якого навела агенція «Інтерфакс» і низка інших ЗМІ.

За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла (Пофалла - колишній високопоставлений політик від правлячої партії ХДС і екс-голова Відомства федеральної канцлерки - Ред.). Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду Меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з «Укрзалізницею».

Тим часом про те, що фахівці Deutsche Bahn будуть саме радниками у реформуванні «Укрзалізниці», заявив і український міністр інфраструктури Владислав Криклій. Водночас, міністр не виключив інших форматів співпраці у майбутньому. «Поки що це умовно радники, а надалі будемо дивитися», - сказав Криклій журналістам «Інтерфаксу» у кулуарах форуму Давосі після гучної заяви Гончарука про передачу «Укрзалізниці» в управління німецькій компанії.

Міністр уточнив, що Україна радитиметься з німецькими фахівцями, зокрема, щодо розвитку пасажирських і вантажних перевезень. На переконання урядовця, стратегічне партнерство із Deutsche Bahn збільшить транзитний потенціал України.

Як повідомлялось, що український уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини «Меморандум про взаєморозуміння».

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником «Укрзалізницею» опрацьовують питання стратегічного партнерства.