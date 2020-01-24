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    «Укрзалізниця» та Deutsche Bahn уточнять деталі співпраці у лютому

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    «Укрзалізниця» та Deutsche Bahn уточнять деталі співпраці у лютому

    Деталі співпраці, включаючи участь у питаннях оперативного управління, наразі обговорюються

    «Укрзалізниця» та Deutsche Bahn, які підписали в Давосі угоду про співпрацю, визначать деталі такої взаємодії вже за кілька тижнів.

    Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на пресслужбу німецького концерну.

    «На початку лютого 2020 року член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла та представники українського уряду підпишуть у Києві меморандум взаєморозуміння, в якому будуть визначені подальші деталі співпраці», - заявили в німецькій компанії.

    У концерні також нагадали, що напередодні в швейцарському Давосі було укладено угоду, згідно з якою, DB Engineering & Consulting, інженерно-консалтингова компанія Deutsche Bahn з питань інфраструктури, мобільності та транспорту, консультуватиме та надаватиме підтримку Українській залізниці в найближчі кілька років з питань підприємницької та технічної діяльності.

    Подальші деталі співпраці, включаючи участь у питаннях оперативного управління, обговорюються, додали в компанії.

    Раніше повідомлялось, що український уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ «Укрзалізниця».

    Натомість згодом стало відомо, що Deutsche Bahn не планує брати в управління «Укрзалізницю».

    Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини «Меморандум про взаєморозуміння».

    Німеччина Укрзалізниця Меморандум залізниця Україна Міністерство інфраструктури
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