«Укрзалізниця» та Deutsche Bahn уточнять деталі співпраці у лютому



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Деталі співпраці, включаючи участь у питаннях оперативного управління, наразі обговорюються

«Укрзалізниця» та Deutsche Bahn, які підписали в Давосі угоду про співпрацю, визначать деталі такої взаємодії вже за кілька тижнів.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на пресслужбу німецького концерну.

«На початку лютого 2020 року член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла та представники українського уряду підпишуть у Києві меморандум взаєморозуміння, в якому будуть визначені подальші деталі співпраці», - заявили в німецькій компанії.

У концерні також нагадали, що напередодні в швейцарському Давосі було укладено угоду, згідно з якою, DB Engineering & Consulting, інженерно-консалтингова компанія Deutsche Bahn з питань інфраструктури, мобільності та транспорту, консультуватиме та надаватиме підтримку Українській залізниці в найближчі кілька років з питань підприємницької та технічної діяльності.

Подальші деталі співпраці, включаючи участь у питаннях оперативного управління, обговорюються, додали в компанії.

Раніше повідомлялось, що український уряд хоче віддати національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG в управління на 10 років АТ «Укрзалізниця».

Натомість згодом стало відомо, що Deutsche Bahn не планує брати в управління «Укрзалізницю».

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини «Меморандум про взаєморозуміння».