Гонтарева прозвітує у Раді після 26 лютого

Для того щоб призначити Смолія, треба проголосувати за відставку Гонтаревої, - заявила Луценко

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева може звітувати на засіданні Верховної Ради вже наприкінці лютого. [READ_MORE] Про це журналістам у Верховній Раді сказала представник президента в парламенті Ірина Луценко. «Для того щоб призначити Смолія, треба проголосувати за відставку Гонтаревої. Валерія Гонтарева погодилась



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Фото: НБУ Валерія Гонтарева

Для того щоб призначити Смолія, треба проголосувати за відставку Гонтаревої, - заявила Луценко

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева може звітувати на засіданні Верховної Ради вже наприкінці лютого.

Про це журналістам у Верховній Раді сказала представник президента в парламенті Ірина Луценко.

«Для того щоб призначити Смолія, треба проголосувати за відставку Гонтаревої. Валерія Гонтарева погодилась прийти в зал і відзвітувати за свою діяльність, але у зв'язку з тим, що вона у міжнародній поїздці, її немає в Україні, немає сенсу починати з призначенням, не звільнивши голову НБУ. Тому вона планує бути в Україні з 26 лютого, і я думаю, що ми її побачимо в залі і відбудеться відповідна процедура», - сказала Луценко.

Вона нагадала, що 18 січня президентом було зроблено подання на звільнення з посади голови Національного банку Валерії Гонтаревої і призначення на цю посаду в.о. голови Нацбанку Якова Смолія.

«Смолій вже був представлений на комітеті з банківської діяльності. Отримав максимальну підтримку депутатів зі всього депутатського корпусу. Він працював вже з Радикальною партією. На 26 лютого він запрошений до нас, і я думаю, що він ще буде зустрічатись з «Народним фронтом» та «Самопоміччю», - додала Луценко.

Як відомо, голова Національного банку України Валерія Гонтарева подала президентові Петру Порошенку заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня 2017 року. Однак її прохання не задовольнили - і вона вирішила піти у тривалу відпустку.