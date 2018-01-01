Кандидат на місце Гонтаревої почав зустрічі з фракціями

Гонтарева готова звітувати перед народними депутатами

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева готова відзвітувати перед Верховною Радою. Про це повідомив в.о. голови Національного банку України Яків Смолій. Про це він заявив журналістам після зустрічі з депутатами фракції Радикальної партії. «Вона (Гонтарева. - Ред.) готова підготувати звіт і, як тільки буде винесено питання про



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Яків Смолій може очолити :Нацбанк замість Валерії Гонтаревої

Гонтарева готова звітувати перед народними депутатами

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева готова відзвітувати перед Верховною Радою. Про це повідомив в.о. голови Національного банку України Яків Смолій.

Про це він заявив журналістам після зустрічі з депутатами фракції Радикальної партії.

«Вона (Гонтарева. - Ред.) готова підготувати звіт і, як тільки буде винесено питання про її відставку, готова звітувати, як передбачає закон», - сказав Смолій.

Він також зазначив, що Нацбанк розраховує на продовження співпраці з МВФ та очікує у поточному році отримати від Фонду близько $2 млрд.

«Що стосується золотовалютних резервів, то сьогодні частина з них сформована за рахунок позики Міжнародного валютного фонду, і співпраця з МВФ на сьогодні для України є важливою. Ми очікуємо в цьому році продовження співпраці з МВФ, і ми закладали в наші прогнози (від співпраці з МВФ. - Ред.) 2 млрд дол.», - сказав Смолій.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендував парламенту підтримати проекти постанови про призначення Смолія на посаду голови Національного банку України та про звільнення Гонтаревої.

Нагадаємо, 18 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України. Також президент подав проект постанови про призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Вадим Денисенко заявив, що Верховна Рада може призначити голову Національного банку України на початку лютого 2018 року.

У розкладі засідань Верховної Ради у перший пленарний тиждень 8-ї сесії, 6-9 лютого, поки що немає питання про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови НБУ.

Джерело: Укрінформ