Парубій обіцяє не тягнути зі звільненням Гонтаревої

Профільний комітет Ради має вивчити подання про призначення Смолія на посаду голови НБУ

Верховна Рада розгляне питання про призначення нового глави Національного банку після того, як профільний комітет вивчить подання про призначення Якова Смолія на цю посаду, а також після зустрічей кандидата з усіма фракціями парламенту. Про це він повідомив голова ВР Андрій Парубій на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Володимиром



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Яків Смолій може замінити Валерію Гонтареву на посаді глави Нацбанку

Профільний комітет Ради має вивчити подання про призначення Смолія на посаду голови НБУ

Верховна Рада розгляне питання про призначення нового глави Національного банку після того, як профільний комітет вивчить подання про призначення Якова Смолія на цю посаду, а також після зустрічей кандидата з усіма фракціями парламенту. Про це він повідомив голова ВР Андрій Парубій на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«Сама постановка питання на порядок денний вже буде залежати від того, коли буде комітет і коли відбудуться співбесіди з усіма фракціями парламенту», - сказав він.

Засідання комітету з цього питання може відбутися на цьому тижні .

Парубій обіцяє «не відтягувати» парламентом цього питання і відразу винести його на обговорення.

Нагадаємо, 18 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України. Також президент подав проект постанови про призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Вадим Денисенко заявив, що Верховна Рада може призначити голову Національного банку України на початку лютого 2018 року.

У розкладі засідань Верховної Ради у перший пленарний тиждень 8-ї сесії, 6-9 лютого, немає питання про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови НБУ.