Google Maps показуватиме заряд батареї смартфонів



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Google Maps запустив нову функцію при поширенні геолокації

Додаток Google Maps запустив нову функцію: при поширенні геолокації, поширюється також інформація про заряд батареї смартфону.

Про це повідомляє The Verge.

Повідомляється, що дані про рівень заряду можуть виявитися корисними в екстрених ситуаціях. Люди, які отримають посилання з місцем розташування користувача та рівнем заряду смартфону, будуть знати, з якої причини людина, ймовірно, перестала виходити на зв’язок.

Компанія Google розпочала тестування цієї функції ще в лютому у веб-версії сервісу.

Можливість поділитися, крім місця розташування, ще й даними про заряд акумулятора, з'явиться в додатках Google Maps для Android і iOS. Втім, як нерідко буває з усіма нововведеннями в сервісах Google, воно поширюється поступово і доступно ще не всім користувачам.

Раніше у Google попередили, що рішення Єврокомісії оштрафувати Google на 4,3 мільярда євро ставить під загрозу безкоштовну модель розповсюдження Android.

Нагадаємо, 18 липня 2018 року антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував Google на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.