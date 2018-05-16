Горбатюк розповів, чому побажав на день народження Луценку «бути у злагоді із сумлінням»

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Як приклад, Горбатюк навів розслідування «справи Клименка»

Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк заявив про «наявність великої кількості порушень закону генпрокурором або ж його заступниками, на які Луценко не реагує».

Про це Горбатюк сказав у інтерв’ю «Главкому», відповідаючи на запитання, чому він побажав Луценку на день народження «бути у злагоді зі своїм сумлінням».

«Побажав це я, виходячи з загальнолюдських цінностей. Я не можу і не буду оцінювати людські якості Луценка, я можу говорити про виконання службових обов’язків, зокрема про наявність великої кількості порушень закону генпрокурором або ж його заступниками, на які Луценко не реагує», - зазначив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ.

Як приклад, Горбатюк навів розслідування «справи Клименка».

«Станом на травень 2016 року її розслідував наш підрозділ, повідомлено про підозру десятку осіб, і раптом ми отримуємо протокол наради керівництва ГПУ про те, що слідство визнано неефективним, і постанову генпрокурора з такими ж формулюваннями і рішенням, що справу треба передати у військову прокуратуру. Я особисто був на тій нараді, це питання не обговорювалося, а це вже елементи фальсифікації. Недоліки можна знайти у будь-якій справі, тим паче величезній, об’ємній. Але ви вивчіть, вкажіть на ці недоліки. Це знущання над слідчим, коли на його зусилля у слідстві хтось, не читаючи справи, каже «ти погано розслідуєш». Як же погано, коли є результат і є рух до його покращення?» - заявив він.

Також Горбатюк розповів про те, як у його департаменту «забрали «вишки Бойка», ще ряд справ щодо Межигір`я, Сухолуччя, один з епізодів за підозрою (на той час) Злочевського, щодо одного з голів судів, щодо суддів апеляційного та адміністративного судів, провадження про корупцію оточення Захарченка (Віталій Захарченко, міністр внутрішніх справ в уряді Миколи Азарова, - «Главком»)».

«Також незаконно закриваються справи, не підписуються повідомлення про підозру. Це процесуальні порушення. Є й інше. Наприклад, у жовтні 2016 року відбулась реорганізація департаменту, скоротили 60 осіб. Невмотивовано, нічого не пояснюючи, Луценко ухвалив рішення забрати у нас 40 прокурорів і 20 слідчих», - додав керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Сергій Горбатюк: У мене більш ніж достатньо документів, які є підставою для звільнення генпрокурора