Генпрокурор визнав, що завершення розслідування справи Гонгадзе малоймовірне



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Очільник ГПУ заявив, що прокуратура не може просунутися далі у справі Георгія Гонгадзе, ніж зупинилося слідство

Рябошапка вважає, що вийти на замовників через 20 років після вбивства журналіста буде «неймовірно складно»

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що завершити розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе малоймовірно.

Про це він сказав в інтерв'ю проєкту «Настоящее время».

Рябошапка зазначив, що дуже складно вийти на замовників практично через 20 років після скоєння злочину.

«Я вважаю, що дуже складно буде тут досягти процесуального результату і вийти на замовників практично через 20 років після скоєння злочину. Злочин розслідується 20 років різними прокурорами, заступниками прокурорів, багато було втрачено, багато було зроблено так, щоб потім нічого не вдалося довести. Звичайно, ми будемо намагатися фіналізувати розслідування щодо замовників. Але, чесно кажучи, це буде неймовірно складно. Малоймовірно. Розслідування справи про замовників триває», - заявив генпрокурор.

Він також зазначив, що це одна з тих справ, де суспільству відповідь не сподобається.

«Це одна з тих справ, де суспільству можна або потрібно давати відповідь, і я не думаю, що суспільству ця відповідь сподобається... Висновок про можливість встановити тих, хто був реальним замовником цього злочину», - додав він.

При цьому Рябошапка заявив, що прокуратура не може просунутися далі, ніж зупинилося слідство.

«Іноді потрібно говорити суспільству, що тут, на жаль, ми не зможемо просунутися далі, ніж зупинилося слідство. Ну або ми можемо розслідувати ще 20 років. І годувати суспільство обіцянками», - додав він.

Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

За вбивство Георгія Гонгадзе засуджено до довічного ув'язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача та засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (по 12 років позбавлення волі).

66-річний Пукач змінив показання і продовжує подавати апеляції до суду. Він також подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років. У 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували строк за законом Савченко. Якщо суд задовольнить касацію, Пукач може вийти на свободу.

До слова, посольство США в Україні в 19-ту річницю зникнення журналіста Георгія Гонгадзе вшанувало його пам’ять.