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    Гості церемонії нагородження BAFTA вберуться у чорне на підтримку руху Time's Up

    71 церемонія вручення BAFTA відбудеться 18 лютого в Лондонському королівському залі мистецтв і наук імені Альберта
    Гості щорічної церемонії нагородження Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) одягнуть чорне на підтримку руху Time's Up, заснованого після скандалів із сексуальними домаганнями в Голівуді. Про це повідомляє ВВС. Пропозиція обрати більш стриманий одяг для церемонії нагородження була висловлена у листі,
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    Чорні сукні та костюми зірок з церемонії &laquo;Золотого глобусу&raquo;-2018&nbsp;продадуть через сервіс&nbsp;eBay
    Чорні сукні та костюми зірок з церемонії «Золотого глобусу»-2018 продадуть через сервіс eBay

    71 церемонія вручення BAFTA відбудеться 18 лютого в Лондонському королівському залі мистецтв і наук імені Альберта

    Гості щорічної церемонії нагородження Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) одягнуть чорне на підтримку руху Time's Up, заснованого після скандалів із сексуальними домаганнями в Голівуді.

    Про це повідомляє ВВС.

    Пропозиція обрати більш стриманий одяг для церемонії нагородження була висловлена у листі, поширеному в середовищі британської кіно- і телеіндустрії. Ініціативу підтримали багато британських зірок.

    71 церемонія вручення BAFTA відбудеться 18 лютого в Лондонському королівському залі мистецтв і наук імені Альберта.

    Уперше за 12 років Стівен Фрай не буде ведучим церемонії вручення, його замінить британська актриса Джоанна Ламлі.

    Нагадаємо, чорні сукні та костюми зірок з церемонії «Золотого глобусу»-2018 продадуть через сервіс eBay. Виручені кошти спрямують на благодійну ініціативу, яка допомагає жертвам сексуальних домагань

    кіно актриса домашнє насильство
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