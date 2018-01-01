Гості церемонії нагородження BAFTA вберуться у чорне на підтримку руху Time's Up
- Сьогодні, 01:18
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71 церемонія вручення BAFTA відбудеться 18 лютого в Лондонському королівському залі мистецтв і наук імені Альберта
Гості щорічної церемонії нагородження Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) одягнуть чорне на підтримку руху Time's Up, заснованого після скандалів із сексуальними домаганнями в Голівуді.
Про це повідомляє ВВС.
Пропозиція обрати більш стриманий одяг для церемонії нагородження була висловлена у листі, поширеному в середовищі британської кіно- і телеіндустрії. Ініціативу підтримали багато британських зірок.
71 церемонія вручення BAFTA відбудеться 18 лютого в Лондонському королівському залі мистецтв і наук імені Альберта.
Уперше за 12 років Стівен Фрай не буде ведучим церемонії вручення, його замінить британська актриса Джоанна Ламлі.
Нагадаємо, чорні сукні та костюми зірок з церемонії «Золотого глобусу»-2018 продадуть через сервіс eBay. Виручені кошти спрямують на благодійну ініціативу, яка допомагає жертвам сексуальних домагань