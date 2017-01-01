ГПУ отримала дозвіл на заочне розслідування щодо депутата Держдуми РФ Затуліна

Прокуратура підозрює Затуліна у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України

Головна військова прокуратура отримала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо депутата Державної Думи РФ Костянтина Затуліна. Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури. Прокуратура підозрює Затуліна у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, плануванні, підготовці,



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Депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін

Прокуратура підозрює Затуліна у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України

Головна військова прокуратура отримала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо депутата Державної Думи РФ Костянтина Затуліна.

Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Прокуратура підозрює Затуліна у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Досудове розслідування у цьому провадженні здійснюється від жовтня 2015 року.

У жовтні цього року Затуліна оголошено у державний розшук.

«Слідчим суддею 26 жовтня надано дозвіл на його затримання та доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — йдеться у повідомленні.

Крім того, 1 грудня ухвалою слідчого судді Печерського суду Києва надано дозвіл на здійснення спеціального досудового (заочного) розслідування стосовно нього.

Після слідчих та інших дій обвинувальний акт стосовно Затуліна буде переданий до суду для заочного засудження.

На початку листопада цього року депутат Держдуми РФ Затулін пропонував скасувати акт передачі Криму 1954 року, згідно з яким Крим передали до складу Української РСР.