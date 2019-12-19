Керівник «Укрспирту» пояснив, чому державі потрібно швидко позбутися спиртзаводів



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Сергій Блескун впевнений, що для українських спиртзаводів покупці знайдуться

«У нас спирт вдвічі дорожчий. Тому виробники горілки змушені приймати рішення про перенесення виробництва», - впевнений Блескун

Керівник державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун запевняє, якщо демонополізація спиртової галузі в Україні не відбудеться, то горілчані компанії перенесуть виробництво за межі нашої країни. Таку думку Блескун висловив в інтерв’ю «Главкому».

Керівник «Укрспирту» наголошує, що виробники горілки дивляться на те, скільки коштує спирт, наприклад, у Білорусі і скільки – в Україні. «У нас спирт вдвічі дорожчий. Тому виробники змушені приймати рішення про перенесення виробництва до Білорусі чи Латвії. Там із задоволенням скажуть: приходьте!», - вважає Блескун і додає, що горілчані компанії за кордоном, крім вдвічі дешевшого спирту ще й отримають зрозумілі правила гри.

«До того ж, пляшка там теж дешевша. А все це – складові собівартості. Вони зможуть робити продукцію, яка буде дешевшою і створюватимуть робочі місця вже там. Я впевнений, що це не потрібно нашій країні», - говорить керівник «Укрспирту».

Водночас, Блескун впевнений, що для українських спиртзаводів покупці знайдуться.

«Головне, щоб хтось зробив перший крок. Повірте, як тільки хтось купить перший завод, інші гравці підуть і також куплять. Вони не будуть чекати два роки, поки отримають дозвіл на будівництво нових. Як тільки якась компанія першою купить завод і почне виготовляти спирт для себе з собівартістю 180-190 грн. за літр, інші зроблять те ж саме», - стверджує керівник «Укрспирту».

Нагадаємо, 13 грудня в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.

3 грудня Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діє в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон, що, як сподівається влада, допоможе детінізувати спиртову галузь.

Сергія Блескуна призначено виконувачем обов'язків директора ДП «Укрспирт» 23 жовтня 2019 року. До призначення Блескун був позаштатним радником міністра економіки Тимофія Милованова з питань реформування спиртової галузі та керував чайною компанією MaxFoods Europe, «Май Україна».

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