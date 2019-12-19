СБУ заперечує працевлаштування експрокурора Кулика



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Наприкінці листопада генпрокурор Рябошапка повідомив, що з 1 січня «відомий на весь світ» прокурор Костянтин Кулик не буде працювати в ГПУ оскільки не пройшов переатестацію

На сьогодні Костянтин Кулик в СБУ не працює, зазначили у спецслужбі

Служба безпеки України заперечує працевлаштування колишнього прокурора Генеральної прокуратури Костянтина Кулика. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит «Українських новин».

«На сьогодні запитувана вами особа в СБУ не працює», - йдеться у відповіді.

Інша інформація не наводиться.

Раніше ексдепутат Ради Сергій Лещенко повідомив, що Кулик працевлаштовується й оформляє документи в СБУ.

Наприкінці листопада генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що з 1 січня «відомий на весь світ» прокурор Костянтин Кулик не буде працювати в ГПУ оскільки не пройшов переатестацію.

«Справа в тому, що він не прийшов на тестування. Закон нам не залишає іншого шляху, крім як попрощатися з Костянтином Геннадійовичем», - підкреслив він.

Як повідомлялось, Верховний суд відмовився передати справу стосовно колишнього прокурора Генеральної прокуратури і прокурора сил антитерористичної операції Костянтина Кулика з Голосіївського районного суду Києва до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 21 листопада прокуратура, відповідно до закону, припинила функцію досудового слідства. Це означає, що всі справи, які вела ГПУ, були передані в ГБР, НАБУ і СБУ.

Кулик став широко відомий, коли наприкінці березня, перебуваючи на посаді заступника голови департаменту міжнародно-правової співпраці ГПУ нібито висунув підозри представникам оточення президента Петра Порошенка. У ГПУ спростували це і викликали його на допит. Тодішній президент Петро Порошенко заявляв, що Кулик «отримав наказ» від олігарха Ігоря Коломойського звинуватити його у втручанні у «справу Курченко».

Пізніше публікації New York Times стало відомо, що прокурор Костянтин Кулик склав англомовне досьє на 7 сторінок про корупцію Хантера Байдена – сина колишнього віце-президента США, чим сприяв боротьбі, яка призвела до розслідування відносно президента Дональда Трампа.

До переїзду в Київ Костянтин Кулик працював слідчим прокуратури харківської, був знайомий з Євгеном Жиліним, творцем терористичної організації «Оплот».

В 2016 році Кулику пред'явили звинувачення в незаконному збагаченні на суму 2,8 млн грн. Зокрема, на матір прокурора і мати його дітей Ірину Німець оформлено ряд об'єктів нерухомості в центрі Києва.