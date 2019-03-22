ГПУ вручила Мангеру клопотання про зміну запобіжного заходу



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Наразі із усіх запобіжних заходів щодо Владислава Мангера діє лише застава

Клопотання тепер буде направлено до суду

Відстороненому від посади голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, вручено клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про це повідомляється на сторінці Генеральної прокуратури у Facebook.

Зазначається, що Мангеру і його захиснику вручено копії клопотання про зміну запобіжного заходу.

«Клопотання буде направлено до суду», - йдеться в повідомленні.

Наразі із усіх запобіжних заходів щодо Мангера діє лише застава, яка є безстроковим запобіжним заходом.

Нагадаємо, 21 березня суд не задовольнив апеляцію по відстороненню Мангера.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Раніше Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.

Слід також нагадати, що 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення.

15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.