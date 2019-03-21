Суд не задовольнив апеляцію по відстороненню Мангера



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Владислав Мангер Фото: rbc.ua

Таким чином, Владислав Мангер залишається відстороненим від виконання обов'язків голови Херсонської ОДА

Київський апеляційний суд Києва сьогодні, 21 березня, відхилив апеляційну скаргу сторони захисту Владислава Мангера про скасування рішення щодо його відсторонення з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення оголосив суддя Валерій Лашевич. Колегія суддів оголосила лише резулятивну частину ухвали.

Таким чином, Мангер і досі є відстороненим від посади.

«Суд ухвалив ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду залишити без змін , а апеляційну скаргу захисників Мангера залишити без задоволення», - заявив головуючий суддя.

Сам Мангер на засіданні заявив, що його перебування не посаді ніяк розслідуванню не зашкодить.

«Прошу задовольнити апеляційні скарги, бо перебування на моїй посаді ніяк не перешкоджатимуть розслідуванню», - заявив Мангер в ході засідання.

Адвокат Олександр Шадрін після засідання розказав журналістам, що сторона захисту подала нову апеляційну скаргу про зміну запобіжного заходу.

«Ми також подали клопотання про зміну запобіжного заходу. Подали клопотання декілька днів тому», - заявив Шадрін.

За його словами, дія всіх обов'язків, покладених на Мангера, завершилась. А застава є безстроковим запобіжним заходом.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Раніше Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.

Слід також нагадати, що 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення.

15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.

Джерело: РБК-Україна