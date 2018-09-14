ГПУ завела справу на детектива НАБУ за підозру Демчині



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Перший заступник глави СБУ Павло Демчина

Демчина стверджує, що працівники НАБУ вирішили помститися йому

Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо детектива НАБУ Сергія Яндюка, розглянувши відповідну заяву першого заступника голови СБУ Павла Демчини. Про це Демчина повідомив 14 вересня на прес-конференції у Києві.

«Можу сказати, що Генпрокуратура порушила справу стосовно детектива НАБУ», - зазначив перший заступник голови СБУ.

Співробітники ГПУ, розглянувши заяву Демчини, визнали достатніми дані викладені в ній, у зв’язку з чим 13 вересня було зареєстровано кримінальне провадження стосовно співробітників НАБУ, які підозрюються у вчинені злочинів передбачених ч.1 ст.343 «Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця», ч.2 ст.372 «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності», за якими детективам загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Раніше, 13 вересня 2018 року НАБУ повідомило, що підготувало повідомлення про підозру у незаконному збагаченні першому заступнику голови Служби безпеки України Павлу Демчині.

Демчина стверджує, що працівники НАБУ вирішили помститися йому за викриття їхньої протиправної діяльності.

«Ряд справ було зареєстровано безпосередньо за матеріалами, які я направляв. По одній зі справ оголошено три підозри співробітникам НАБУ, наскільки мені відомо, найближчим часом вона має піти до суду. Відповідно, я вважаю, що з почуття помсти було організоване це кримінальне провадження», - підкреслив він.

Як пояснює Демчина, не знайшовши підстав для реєстрації кримінального провадження, керівництво НАБУ обрало шлях його дискредитації в ЗМІ. Зокрема, йдеться про сюжет журналістки Євгенії Моторевської, який вийшов в ефірі низки національних телеканалів, де Демчина звинувачувався у корупції. Після цього з метою спростувати дані вказаного журналістського розслідування Демчина сам звернувся до НАБУ та САП із заявою зареєструвати щодо нього кримінальне провадження, яке мало підтвердити чи спростувати інформацію про його начебто протиправну діяльність.

«Наскільки мені відомо, НАБУ не перевіряло нічого, бо розуміли прекрасно, що та інформація щодо мене не відповідає дійсності. Замість цього почали шукати як зареєструвати кримінальне провадження», - зазначив Павло Демчина.

За словами першого заступника голови СБУ, детективи НАБУ зосередилися на фальсифікації матеріалі щодо нього. Для цього протягом 18 місяців збирались матеріали про майновий стан громадянки, з якою він перебував у відносинах у 2010-2012 році.

«Я дійсно проживав з цією особою, у нас дійсно є спільні діти, але це було в 2010-2012 роках. Детективу НАБУ був достеменно відомий факт відсутності спільного проживання, оскільки він отримав відповідну ухвалу суду. Саме Яндюк підписав підозру і саме він забирав у суді цю ухвалу, він не може не знати про її існування», - заявив він.

Таким чином, зазначив Демчина, повідомлення йому про підозру є сфальсифікованим.