Греція звинувачує Росію у втручанні в її внутрішні справи - The Guardian



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія, давно розглядає Балкани як сферу свого впливу

Афіни скаржаться, що Москва використовує нечесні методи, щоб саботировать угоду з Македонією

Різке погіршення відносин між Грецією та Росією посилилось після того, як Афіни публічно звинуватили Москву в спробі підкупити державних службовців та втрутитися у внутрішні справи країни. Відкинувши дипломатичні люб'язності, міністр закордонних справ гнівно осудив Росію за висилку двох грецьких дипломатів і назвав ці дії «мстивими», пише The Guardian.

Москва оголосила про своє рішення через кілька тижнів після того, як Афіни вислали чотирьох російських дипломатів, обвинувативши їх у підтримку протидії знаковій угоді між Грецією та Македонією, що відкриває можливість для Скоп'є приєднатися до НАТО.

Афіни завдали удару у відповідь у п'ятницю, заявивши, що підстави вислання дипломатів «неспівставні». «Рішення, прийняте російським зовнішньополітичним відомством, не базувалося на доказах, на відміну від грецької сторони, [яка наводила] конкретні докази незаконної діяльності російських чиновників та громадян», - йдеться у заяві.

«Ми хочемо нагадати нашим російським друзям, що жодна країна в світі не буде вживати спроб а) підкупити її державних чиновників; б) загрожувати її зовнішній політиці; і в) втрутитися в її внутрішні справи ».

Афіни також відмовилися від в'їзних віз священиків російської православної церкви, які прямували до чоловічого монастиря на горі Афон на півночі Греції.

Передбачається, що місцеве співтовариство є «шпигунським логовом»: є повідомлення, що Москва перетворила Священну гору, яку багато хто вважає духовним центром православ'я, в операцію зі збору розвідданих через обширне фінансування монастирів по всьому півострові. Раніше цього тижня міністерство закордонних справ Росії заявило, що вимагало пояснення причин відмови у отриманні віз.

Як відомо, Росія, давно розглядає Балкани як сферу свого впливу, відкрито висловила незгоду у зв'язку з можливим вступом Македонії в НАТО. Однак масштаб, в якому вона намагалася посилити негативне ставлення до угоди, завдяки якій Греція зніме вето з членства в Македонії в Альянсі, як тільки держава отримає нову назву - викликала у Афін обурення. З’явилося чимало повідомлень про те, що російські агенти нібито намагалися підкупити керівництво грецької розвідки та військових установ у прагненні укріпити неприйняття угоди.