«Громадянська позиція» Гриценка оголосила першу п'ятірку партійного списку



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Лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко

Список політсили очолив її лідер Анатолій Гриценко

Партія Анатолія Гриценка «Громадянська позиція» оголосила свій виборчий список на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Список очолив лідер партії, ексміністр оборони Анатолій Гриценко. У першій п'ятірці також народний депутат, лідер партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов, лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.

Також Гриценко заявив, що його партія не «є союзником обраного президента», але жодним чином «не в опозиції».

До слова, раніше повідомлялося, що Гриценко хоче об'єднатися з Саакашвілі та запитує думку виборців.

Також повідомлялося, що «Громадянська позиція» об'єдналася в єдину команду з трьома партіями – «Народний контроль» (Дмитро Добродомов), «Рідна країна» (Микола Томенко) і Європейська партія України (Микола Катеринчук).

За останніми дослідженнями КМІС, якщо б дострокові парламентські вибори проходили в Україні найближчої неділі, то до Верховної Ради пройшли б Блок Петра Порошенка «Солідарність» («Європейська солідарність»), «Батьківщина», «Голос», а також «Опозиційна платформа - За життя» та «Слуга народу» Володимира Зеленського. Остання партія отримали б найбільше голосів.

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