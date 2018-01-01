Гриневич в грудні отримала майже 40 тис. грн допомоги від держави

Заробітна плата міністра освіти і науки за грудень становила 76,6 тис. гривень

Заробітна плата міністра освіти і науки Лілії Гриневич за грудень становила 76,6 тис. гривень, її заступників - від 32,3 тис. до 44,1 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 94,5 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит «Українських Новин». З вказаної суми посадовий оклад склав 12



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Лілія Гриневич

Заробітна плата міністра освіти і науки за грудень становила 76,6 тис. гривень

Заробітна плата міністра освіти і науки Лілії Гриневич за грудень становила 76,6 тис. гривень, її заступників - від 32,3 тис. до 44,1 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 94,5 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит «Українських Новин».

З вказаної суми посадовий оклад склав 12 тис. 800 гривень, надбавка за вислугу років - 3 тис. 72 гривнф, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 1 тис. 920 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 12 тис. 800 гривень, витрати - 5 тис. 786,22 гривню, індексація - 267,82 гривню, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань - 39 тис. 988,4 гривень.

З цієї суми утримано 14 тис. 943,71 гривень податків і зборів.

Зарплата Гриневич за грудень 2016 року становила 59,6 тис. гривень, у 2017 році: за січень - 32,9 тис. гривень, за лютий - 47,4 тис. гривень, за березень - 37 тис. гривень, за квітень - 40,8 тис. гривень, за травень - 37 тис. гривень, за червень - 41,5 тис. гривень, за липень - 76,7 тис. гривень, за серпень - 37,3 тис. гривень, за вересень - 36,4 тис. гривень, за жовтень - 38 тис. гривень, за листопад - 41,9 тис. гривень.

Зарплата першого заступника міністра Володимира Ковтунця становила 44 084,79 гривень, заступників Романа Греби - 34 110,04 гривень, Павла Хобзея - 41 434,78 гривні, Максима Стріхи - 41 434,78 гривні, Юрія Рашкевича - 32 334,78 гривні і держсекретаря Павла Полянського - 94 529,72 гривень.

Гриневич задекларувала 121,2 тис. гривень доходів за 2015 рік і 370,9 тис. гривень доходів - за 2016 рік.