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    Грип дістався до Херсона: на карантин закривають усі школи

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    Грип дістався до Херсона: на карантин закривають усі школи

    Навчання у школах Херсона призупинили на тиждень

    У Херсоні з 4 по 8 лютого включно у школах призупинено навчальний процес через стрімке зростання рівня захворюваності на ГРВІ серед учнів

    Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

    «Із 4 по 8 лютого включно у школах Херсона призупинено навчальний процес. Причина цьому - стрімке зростання рівня захворюваності на ГРВІ серед учнів», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що відповідне рішення 3 лютого прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій.

    Пороговий показник поки не перевищено - він складає 634 випадки на 100 тис. населення при 659,6 допустимих. Однак, як повідомляють в управлінні охорони здоров'я міськради, порівняно з минулим тижнем він зріс на 73,6%.

    Загалом, з 27 січня по 2 лютого у Херсоні зареєстровано 2044 випадки захворюваності (за попередній тиждень - 1177).

    Серед дітей виявлено 1749 випадків захворюваності, що на 819 випадків більше від попереднього тижня і складає 85,6% від усіх захворювань.

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