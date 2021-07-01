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    Гривня подешевшала. Нацбанк встановив курси валют на 1 липня

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    Нацбанк встановив курси валют на 1 липня - Гривня подешевшала. Нацбанк встановив курси валют на 1 липня

    Нацбанк встановив курси валют на 1 липня

    Фото з відкритих джерел

    Офіційний курс долара виріс після різкого падіння напередодні

    Національний банк України на четвер, 1 липня, знизив курс гривні більш ніж на 5 копійок щодо долара і на 4 копійки щодо євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ .

    Таким чином, офіційні курси долара і євро трохи відіграли позиції після різкого зниження напередодні.

    Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    • 100 доларів США - 2722,75 гривень (+0,0512 грн);
    • 100 євро - 3234,63 гривень (+0,4445 грн).

    На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу піднявся на 10 копійок – до 27,30 гривень за долар. Курс у покупці підскочив також на 10 копійок – до 27,28 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок – до 32,41 гривень за євро.

    Минулого тижня Нацбанк купив на міжбанку $ 128 млн, одночасно продавши $ 79,5 млн. У цілому регулятор з початку року купив у резерви $ 947,3 млн, а продав – $ 169,5 млн.

    Нагадаємо, що Нацбанк дозволив купувати валюту через платіжні термінали.

    Також додамо, що 30 червня Рада ухвалила важливі закони, потрібні для співпраці з ЄС і МВФ. Зокрема Рада ухвалила закон про платіжні послуги № 4364 – таким чином українське законодавство адаптують під законодавство Європейського Союзу та формують правову підставу для інтеграції платіжної системи України з платіжною системою ЄС. Також Рада ухвалила закон № 4367, який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом. Закон вдосконалює регулювання діяльності банків, а його основною метою є, зокрема, посилити відповідальність наглядової ради та правління банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

    Крім цього, передбачається нова структура капіталу, яка посилить здатність банку поглинати збитки, а також додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема до їхньої колективної придатності.

    Додамо, що в Україні вдосконалять процедуру ліквідації банків. Верховна Рада схвалила в другому читанні відповідний законопроєкт №4546.

    Теги: Національний банк економіка банк гривня фінанси
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    Гривня подешевшала. Нацбанк встановив курси валют на 1 липня