Гривня різко зміцнилася. Курс валют на 30 червня
НБУ знизив офіційний курс долара більш ніж на 20 копійок
Національний банк України на середу, 30 червня, зміцнив курс гривні більш ніж на 22 копійки стосовно долара і майже на 44 копійки щодо євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційні курси долара і євро знижуються другий день поспіль.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:
- 100 доларів США – 2717,63 гривень (-0,2201 грн);
- 100 євро – 3230,18 гривень (-0,4383 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 15 копійок - до 27,20 гривень за долар. Курс у покупці знизився також на 15 копійок – до 27,18 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 39 копійок – до 32,35 гривень за євро.
Додамо, минулого тижня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку $ 128 млн, одночасно продавши $ 79,5 млн. У цілому регулятор з початку року купив у резерви $ 947,3 млн, а продав – $ 169,5 млн.