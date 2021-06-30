Гривня різко зміцнилася. Курс валют на 30 червня

На міжбанку долар у продажу впав на 15 копійок – до 27,20 гривень за долар

НБУ знизив офіційний курс долара більш ніж на 20 копійок

Національний банк України на середу, 30 червня, зміцнив курс гривні більш ніж на 22 копійки стосовно долара і майже на 44 копійки щодо євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційні курси долара і євро знижуються другий день поспіль.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

100 доларів США – 2717,63 гривень (-0,2201 грн);

100 євро – 3230,18 гривень (-0,4383 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 15 копійок - до 27,20 гривень за долар. Курс у покупці знизився також на 15 копійок – до 27,18 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 39 копійок – до 32,35 гривень за євро.

Додамо, минулого тижня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку $ 128 млн, одночасно продавши $ 79,5 млн. У цілому регулятор з початку року купив у резерви $ 947,3 млн, а продав – $ 169,5 млн.

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